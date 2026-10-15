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SABORSKA RASPRAVA

HDZ: Oporba politički profitira na slučaju otpada u Gospiću

Piše HINA,
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HDZ: Oporba politički profitira na slučaju otpada u Gospiću
Zagreb: HDZ o temi "Što je ostalo nakon još jednog bezuspješnog oporbenog pokušaja?" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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HDZ-ovi čelnici ističu kako oporba koristi situaciju s otpadom u Gospiću za političke bodove, dok se sanacija odvija prema planu, a proizvodi i voda smatraju zdravstveno ispravnima.

Osvrćući se na saborsku raspravu o odgovornosti Vlade zbog otpada u Gospiću, HDZ-ovi zastupnici u četvrtak su optužili oporbu za političko profiterstvo i nanošenje štete Lici, tvrdeći da se otpad sanira te da su voda i uzorkovani proizvodi zdravstveno ispravni.

"Hvala što ovaj put nije došlo do ometanja izlaganja, odnosno izvješća predsjednika hrvatske Vlade, u kojemu je iscrpno iznio mnogo toga što su hrvatski građani mogli čuti i što su očekivali čuti od predsjednika Vlade, koji obnaša treći mandat zaredom u Republici Hrvatskoj", rekao je glavni tajnik HDZ Krunoslav Katičić na konferenciji za novinare Kluba HDZ-a, osvrćući se na napuštanje sabornice dijela oporbe u utorak, tijekom premijerova podnošenja godišnjeg izvješća o radu Vlade.

Ocijenio je da je oporba time pokazala nepoštovanje institucija.

Govoreći o stanju u Lici, Katičić je rekao da je problem s otpadom stvaran i da se rješava prema javno dostupnom planu. Neopasni otpad se odvozi, a opasni će se sanirati, naveo je. Naglasio je da su proizvodi i voda zdravstveno ispravni.

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 "Svjedoci smo da je opoziv trebao biti prvenstveno vezan uz događanja u Lici. Ponavljam, duboko smo svjesni da problem postoji. Međutim, izlaganje kojim se to htjelo opravdati, a tu prvenstveno mislim na predsjednika SDP-a, koji je bio inicijator te inicijative za opoziv, bila je nemušta", rekao je.

Katičić je upozorio da bi tvrdnje o zagađenju mogle naštetiti lokalnim proizvođačima. Naveo je i da je na manifestaciji "Jesen u Lici” održanoj početkom listopada bilo više od 40.000 posjetitelja te da ondje nije čuo prigovore građana.

Zastupnik Nikola Mažar nazvao je članove Mosta "političkim piromanima”, tvrdeći da svojim izjavama o Lici kao "Černobilu” stvaraju strah i štete poljoprivrednicima, OPG-ovima i malim proizvođačima.

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Odbacio je tvrdnje Mosta da je ličko-senjski župan Ernest Petry pisano upozorio premijera na problem otpada, navodeći da je Petry to zanijekao i zatražio da Most pokaže dokument. Pozvao se i na podatke iznesene na saborskom Odboru za poljoprivredu, prema kojima su prehrambeni proizvodi s područja Gospića zdravstveno ispravni.

Maksimilijan Šimrak rekao je da nije dovoljno kritizirati, stvarati buku, izvlačiti stvari iz konteksta i govoriti pred kamerama ono što zvuči dobro.

Odbacio je tvrdnje oporbe o količini uvezenog otpada, navodeći da je Hrvatska od 2019. do 2024. uvezla 5,26 milijuna tona, a izvezla 5,78 milijuna tona. Rekao je da se uvezeni otpad koristi za industrijsku proizvodnju, recikliranje i oporabu. Dodao je da kolegica iz Možemo! Sandra Benčić to neće spomenuti jer to za nju i njezin klub nije politički oportuno.

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