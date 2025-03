HDZ-ov 'čovik iz naroda': ’Došlo je doba da se stranka pomladi u Splitsko-dalmatinskoj županiji'

Trebao je biti HDZ-ov kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije, ali odlučeno je da ipak ide Blaženko Boban. Stipe Čogelja netipičan je političar, čini se iskrenim i hrabrim jer se ne libi istaknuti svoje ambicije i reći da došlo vrijeme za mlađe kadrove kako u HDZ-u, tako i u politici. Za sebe kaže da je “čovik iz naroda”, priča s ljudima, zna što ih muči..., a otac ga je, kad je imao svega tri godine, upisao u HDZ.

Express: Mediji su nedavno objavili da je Ante Sanader bio taj koji je prelomio i odlučio da u borbu za župana Splitsko-dalmatinske županije ide Blaženko Boban. Mislite li da je napokon došlo vrijeme da se županijski HDZ pomladi i da odluke budu na mlađima?

Možda je to najbolje objasniti kroz nogomet. Onaj tko je pratio A.C. Milan kroz dane njihove slave složit će se kako su Paolo Maldini i Alessandro Costacurta jedni od najboljih braniča svih vremena. Počeli su i povukli su se iz profesionalnog nogometa u razmaku od dvije godine. Njihova je karijera trajala gotovo četvrt stoljeća i s ostalim “rossonerima” osvojili su mnoštvo titula (Serie A, Champions League, Kup UEFA...). Na samom kraju njihove karijere momčad je već ostarjela, a novih većih ulaganja nije bilo pa su izostali rezultati. Apsolutno je došlo to vrijeme - i ne zbog revolucije, nego zbog odgovornosti. Politika mora biti spremna prepoznati trenutak kad generacije trebaju početi raditi rame uz rame. Blaženko Boban je dao puno - to priznajem kao kolega i kao netko tko uči iz njegove smirenosti i političke stabilnosti. Ali svaki kapetan zna kad treba novim snagama dati vjetar u leđa. Pomlađivanje ne znači kraj jednog razdoblja, nego nastavak priče na zdravijim, modernijim temeljima. Ja sam čovik iz naroda, znam što ljude muči jer živim to svaki dan. Ljudi ne traže idealnog političara - traže normalnog čovika koji zna poslušat’, radi i ne gubi kontakt sa stvarnošću. I to želim ostati, ma kakva bila funkcija.

Express: Jeste li imali ambicija da idete u utrku za župana?

Itekako imam ambicija. Zdravih. Možda je moj najveći politički problem što nisu fokusirane na funkcije. Moja definicija ambicije je dosta široka. Kroz moje djelovanje želim donijeti pozitivne promjene za ljude, a u tom procesu aktivirati još puno pozitivnih ljudi i ostvariti njihove vizije. Ajmo je nazvati sustavnom ambicijom. Politika za mene nije pozornica, nego servis. I ako jednoga dana dobijem priliku, dočekat ću je spreman - jer dolazim s timom, idejama i jasnom namjerom da ne vladam, nego služim.

Express: U posjedu smo HDZ-ovih anketa koje su davale prednost Bobanu jer je prepoznatljiviji. Zašto niste radili na boljoj prepoznatljivosti ako je istina što ankete pokazuju?

Blaženko Boban je dugo prisutan i ima političku prepoznatljivost, s pravom. Mislim da sam dio odgovora dao i u prošlom pitanju. Volim sustave, posebno kad dobro funkcioniraju. Ja sam “dite HDZ-a”. Iskreno, meni više znači kad mi netko na ulici kaže: “Drago mi je da si ostao normalan”. To je moj rejting. Nisam glumac u spotu - ja sam radnik iz sustava. I to želim ostati. Isto tako, nove HDZ-ove ankete idu u korist Bobanu te on pobjeđuje u drugom krugu Ivanu Ninčević Lesandrić i Ranka Ostojića. Puno se o anketama priča. Možda i malo previše. One svakako pokazuju trend. Trend je da ljudi cijene stabilnost i kontinuitet, i to je dobro. Ali i mi iz njegova tima znamo - posao nije gotov. Ima još puno za završiti i još više za pokrenuti. Često i mi provodimo svoje “Pitaj! Slušaj! Mijenjaj!” ankete na terenu. Mislim da u tim anketama još bolje stojimo. Imamo konkretne programe i projekte, konkretne odgovore na sva pitanja i, što je najvažnije, spremni smo priznati pogreške i napraviti promjene.

Express: Poznajete li Ivanu Ninčević Lesandrić? Bila je, naime, u HDZ-u tri godine, i to navodno zaslugom današnjeg župana Blaženka Bobana?

Poznajem je profesionalno, suradnja je bila korektna. Bila je članica HDZ-a, što samo pokazuje da je ova stranka znala privući različite ljude. Boban ima političku širinu i to mu je snaga. Ali danas se ne bira po tome tko je gdje bio - bira se po onome što nudiš danas. A danas su najvažniji konkretni odgovori, ne stara članstva.

Express: Kako komentirate kuloarske priče da joj je HDZ namjestio aferu o bespravnoj kući? Iako je činjenica da je kuća sagrađena bez građevinske dozvole...

Kad nestane argumenata, pojave se teorije. Istina je jednostavna - zakon mora vrijediti jednako za sve. Očito pojedinci iz oporbe traže svoje mjesto pod suncem. Prije da je to u pitanju. Iz dana u dan pokazuju nedosljednost, neaktivnost i nekonstruktivnost na lokalnoj razini, a snove su usmjerili ka osvajanju državne vlasti.

Express: Ona kaže: ‘HDZ će meni rušiti kuću, a ja ću rušiti HDZ’. Strahujete li od nje?

Ne. I ne zato što je podcjenjujem, nego zato što vjerujem da HDZ ne čine samo lica - HDZ čine ljudi koji u tišini nose stvari na svojim leđima. HDZ se ne ruši parolama. Možeš nas pobijediti samo boljim rješenjima. I to poštujem. Dobro je da se ponovno aktualizira tema učinkovitosti izvršavanja rješenja Državnog inspektorata. Sjetit ćete se da smo kroz projekt “Pomorsko je dobro” predlagali rješenje za problem dugotrajnosti postupka rušenja nelegalno sagrađenih objekata. Dok dođe do pravomoćnosti i izvršnosti rješenja, upravni postupci i privremene mjere, sudski postupci i prethodna pitanja, eci peci pec izbor lokacija kroz projektni zadatak, javne nabave - otvoreni postupci i žalbe, ostali pravni instrumenti... Sve to dovodi do toga da će se eventualno djeci tih ljudi rušiti iste te objekte.

Express: Koja je vaša uloga na predstojećim lokalnim izborima? Odnosno, radite li na programu? Ako da, koje su teme na koje će se HDZ fokusirati?

Na programu za ove izbore radimo protekle četiri godine. Projekti se već znaju i nastavljaju. Naravno, ima i nekih novosti. Moja je uloga umrežavanje. Mreža javnog linijskog (autobusnog) prijevoza, mreža brzobrodskog prijevoza, optička mreža, mreža kulture, Erasmus mreža i mreža studentskog smještaja, mreže Centra kompetentnosti u turizmu, mreža novih obrazovnih ustanova, mreža novih objekata u zdravstvu, start up mreža Digitalne Dalmacije, mreža Centra izvrsnosti, mreža sportskih terena, stambena mreža kroz programe priuštivog stanovanja i, za kraj najbitnije, mreža ljudi. Bez nje se ništa na može. Ljudi koji žele normalnu, zdravu politiku. Ljudi koji vjeruju da ne moraš biti glasan da bi bio pošten ni moćan da bi bio pravedan. To su ljudi kojima pripadam. I to je politika kakvu želim.

