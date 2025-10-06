Obavijesti

RASPRAVA OKO ZEMLJIŠTA

HDZ-ov 'novi kralj sunca' na burnoj sjednici: 'Vi hoćete reći da je moj otac bio lud?'

Zašto ste išli u šeste izmjene kad ste znali da je podnositelj zahtjeva preminuo, a nasljednik je predsjednik Skupštine? Je li se time pogodovalo Peri Ćosiću? pitao je Zoran Marijić na sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

Sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije u ponedjeljak je protekla u žestokim međusobnim optužbama, prepirkama i prozivkama za “laži i obmanu javnosti”. Glavna tema ponovno je bila stara dvije godine, izmjene Prostornog plana Županije, koje su, nakon nedavnog članka 24sata, ponovno otvorile pitanje mogućeg sukoba interesa predsjednika Skupštine Pere Ćosića, piše Slavonija.in.

Članak pod naslovom “Pero im ga stero – HDZ-ovac novi kralj sunca: Ocu prenamijenili zemlju, a on će ubrati milijune” ponovno je aktualizirao šeste izmjene i dopune Prostornog plana iz 2023. godine. Vijećnik Zoran Marijić (Nezavisna lista Zorana Marijića) podsjetio je da je još tada upozoravao na mogući sukob interesa jer je, kako tvrdi, podnositelj zahtjeva za izmjene bio Ćosićev pokojni otac, dok je nasljednik, sam Ćosić, u to vrijeme već bio predsjednik Županijske skupštine.

“Zašto ste išli u šeste izmjene kad ste znali da je podnositelj zahtjeva preminuo, a nasljednik je predsjednik Skupštine? Je li se time pogodovalo Peri Ćosiću?”, pitao je Marijić, dodajući kako vijećnicima tada nije dostavljen ni grafički prikaz izmjena.

Župan Danijel Marušić (HDZ) odgovorio je opširno, pozivajući se na zakonske procedure i energetsku strategiju države, zaključivši:
“Plan je donesen sukladno Zakonu. Ne trebamo biti ni tužitelji, ni suci, ni izvršitelji.”

Marijić je bio oštar:

"Ne mogu se oduprijeti dojmu da zdušno branite predsjednika Skupštine. Koga vi ovdje pravite budalom - nas, novinare ili javnost?”

Na to je Ćosić burno reagirao:

“To su notorne laži! Zemljište je u mojoj obitelji od 2006. godine i i dalje je poljoprivredno. Nije se pogodovalo nikome, nije promijenjena namjena, ništa! Lažete i obmanjujete javnost!”, poručio je.

Kad ga je Marijić upitao: “Hoćete reći da je vaš otac u 92. godini bio poslovno sposoban podnijeti zahtjev?”, Ćosić je uzvratio protupitanjem koje je obilježilo sjednicu:

“Vi hoćete reći da je moj otac bio lud?”

Rasprava se nastavila u istom tonu, a na kraju je vijećnica Ivana Ribarić Majanović (SDP) zaključila kako je vlast današnjim odgovorima jasno poručila da se o toj temi više “nema što pitati jer je stara dvije godine”.

