HDZ-ov zastupnik Damir Habijan: Milanović je opet nasrnuo na hrvatsko pravosuđe

Saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan optužio je u srijedu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića za još jedan u nizu nasrtaja na hrvatsko pravosuđe komentirajući njegove najnovije izjave.

„Svjedočili smo još jednom u nizu nasrtaja na hrvatsko pravosuđe, ako pogledamo današnje izjave predsjednika države i povežemo s izjavama velikog dijela oporbe tijekom izvješća glavne državne odvjetnice i predsjednika Vrhovnog suda svjedočimo istom narativu”, izjavio je Habijan u Saboru.

„Slušamo od predsjednika države kako nije dobro da državno odvjetništvo komunicira s javnosti, a to je upravo ono što mi u Klubu HDZ-a govorimo da je ono što nedostaje, bolja komunikacija glavnog državnog odvjetništva, USKOK-a i Vrhovnog suda o predmetima od interesa za javnost", rekao je.

Neistina koju je izrekao Milanović, a što je identično narativu oporbe, je i da će se najavljenim izmjenama Zakona o kaznenom postupku ograničiti sloboda medija i istraživačko novinarstvo te da su izmjene „točkaste” odnosno da su se dogodile „preko noći” , kaže Habijan.

Netočnima ja ocijenio tvrdnje da će potencijalnim novim kaznenim djelom biti obuhvaćeni novinari i mediji i dodao da bi tim potencijalnim kaznenim djelom bili obuhvaćeni samo konkretni sudionici u kaznenom postupku.

Na upit o poruci Milanovića da će pomilovati osuđene ako ta "bruka od zakona" do kraja njegova mandata stupi na snagu, Habijan je ponovio da se izmjene odnose na sudionike kaznenog postupka pitajući: Koga bi on to pomilovao? Nekoga tko je osumnjičen u kaznenom postupku?.

„Radi se o tome da curenje informacija iz postupka nije dobro, prije svega, za one koji vode istragu. Na taj način bi svi oni koji bi eventualno bili obuhvaćeni daljnjim postupkom dobili mogućnost da sakriju dokaze“, napomenuo je Habijan.

„Hajdemo pustiti da se kazneni postupci vode tamo gdje se trebaju voditi, a to nije u javnosti već u institucijama i pravosudnim tijelima“, poručio je.

Habijan je osudio i Milanovićevo prozivanje zastupnika HDS-a Hrvoja Zekanovića i pozivanje DORH-a da ga istraži.

„Svatko dobronamjeran ne može reći da se radi o pljucama nego o mjerama koje su postigle efekt da se smanji pritisak na građene. Zamislite što bi bilo da Vlada nije reagirala“, kazao je zastupnik vladajuće stanke.

