HDZ-ov zastupnik Šimić: 'Treba kupovati hrvatske proizvode'

Saborski zastupnik HDZ-a Petar Šimić pozvao je u utorak hrvatske građane da kupuju proizvode s ograničenim zaštićenim cijenama bez obzora na kupovnu moć.

Ne trebamo više bojkotirati trgovačke lance, tamo rade naši sugrađani, njih više od 225 tisuća, samo trebamo kupovati umjerenije i pametnije, trebamo kupovati s polica na kojima su proizvodi s ograničenom zaštićenom cijenom, bez obzira na kupovnu moć pojedinca, kazao je Šimić u slobodnom govoru u ime Kluba HDZ-a.

U veljači Vlada je ograničila cijene za 70 proizvoda potrošačke košarice, a trgovine veće od 400 metara kvadratnih moraju imati izdvojenu policu sa proizvodima s zaštićenim cijenama.

Šimić je naveo je da prošlu subotu u jednom trgovačkom centru kupio 14 proizvoda s ograničenom zaštićenom cijenom i 14 sličnih proizvoda s nezaštićenom cijenom, prve platio 30 eura a druge 50 eura. "Na kupnji 14 proizvoda uštedio sam 20 eura, pozivam sve građene Hrvatske da kupuju proizvode s ograničenom zaštićenom cijenom i na taj način smanjimo potrošnju u maloprodaji koja raste 22 mjeseca zaredom i potiče inflaciju”, rekao je.

Osim toga, dodao je, trebamo kupovati hrvatske proizvode jer se time jača hrvatsko gospodarstvo i otvaraju nova radna mjesta.

Dalibor Paus u ime Kluba IDS-a, PGS-a, UNIJA KVARNERA i ISU-PIP-a) upozorio je da još uvijek nije donesen pravilnik o načinu označavanja i zatvaranju gradilišta od strane komunalnih redara. "Kome se pogoduje ovakvim odugovlačenjem, tko je odgovoran što se sve i dalje odvija besramno sporo, rušenje postojećih bespravnih objekata ide na kapaljku, a zaustavljanje novih čeka jednu birokratsku odluku”, kazao je Paus.

Na sporost administracije upozorio je i Ivica Baksa (Klub Centra i NPS-a) ali kod donošenja rješenja o inkluzivnom dodatku za osobe s invaliditetom. Cijela prošla godina potrošena je na rješavanje zahtjeva postojećih korisnika socijalnih naknada, njih oko 150 tisuća, a u međuvremenu je stiglo 120 tisuća novih zahtjeva. "Vrijeme čekanja je šest do 12 mjeseci ako imate sreće da uopće dođete na red”, rekao je Baksa.

Govoreći o nepropisnom odlaganju otpada Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) posebno se dotaknuo takozvanog crnog brda u selu Biljane Donje i pozvao Vladu da hitno reagira i sanira to odlagalište. "To je daleko od Zagreba, Osijeka i Rijeke i onda to nikoga ne smeta”, ustvrdio je.

Zastupnik Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) u slobodnom govoru osvrnuo se na prošlotjedni telefonski razgovor predsjednika države i predsjednika Vlade. "Lome se globalne geostrateške paradigme a u maloj Hrvatskoj glavna vijest je to da su se dva sukreatora vanjske politike telefonski čula umjesto da je skandalozna vijest to da ništa nisu usuglasili, ni jednu jedinu točku”, kazao je Raspudić ocijenivši kako je to bio razgovor „gluhih telefona”.