Varaždinski župan Anđelko Stričak rekao je u ponedjeljak da je s lokacije bivše tvornice Florijan Bobić kod Varaždina već odvezeno više od 30 posto otpada te izrazio uvjerenje da će se problem uz podršku Vlade riješiti iduća tri do četiri mjeseca
HDZ-ov župan: 'Nevjerojatno da je ikome palo na pamet izvršiti takav zločin protiv okoliša...'
Stričak je na zamolbu novinara uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirao najnovije rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš i mogući rizik onečišćenja u slučaju poplava te kazao da su "zabrinuti i građani Varaždina i cijela Hrvatska". "Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet izvršiti takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni", rekao je. Isto tako, dodao je, vjerujem da će institucije nastaviti pratiti stanje kvalitete vode i zraka.
Naglasio je da sanacija varaždinske lokacije već traje i da je više od 30 posto otpada odvezeno te da očekuje i nakon toga testiranje tla, da se vidi je li zagađeno i koliko.
Upitan hoće li sanacija biti gotova prije velikih kiša, budući da postoji rizik onečišćenja u slučaju poplava, Stričak je odgovorio kako se nada da će sanacija biti završena u iduća tri do četiri mjeseca.
Na pitanje koliko se često se rade nalazi i kontrola ispravnosti vode, odgovorio je da je to u nadležnosti Županijskog zavoda za javno zdravstvo koji kontrole provodi redovito u skladu sa zakonskim obvezama.
Građanima Varaždina je poručio da vjeruje u rad institucija i njihov angažman na zaštiti stanovništva te da će se situacija na kraju dobro završiti.
Podsjetio je i da je, zahvaljujući naporima Vlade, ranije riješen problem varaždinskih "bala" otpada koje su na toj lokaciji stajale gotovo 20 godina. "Tako da vjerujem da ćemo uz podršku Vlade uspjeti riješiti i ovo", rekao je Stričak i sam šokiran nalazima izvješća.
Uskok je u ponedjeljak objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom.
Kada je riječ o o vještačenju lokacije u Varaždinu, utvrđeno je postojanje dviju prostorno i sadržajno različitih zona nepropisno odloženog otpada.
Na sjevernoj lokaciji, koja predstavlja glavni izvor okolišnog opterećenja, nalazi se oko 1352 tone heterogenog, višeslojnog i mehanički obrađenog miješanog otpada. Na južnoj je lokaciji odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala nepoznatog podrijetla, pretežno mineralnog sastava.
Većina utvrđenih promjena, navodi se u nalazu, može se bitno smanjiti ili ukloniti uklanjanjem otpada i sanacijom kontaktne zone. Dugotrajniji problem predstavlja mikroplastika, koja se u okolišu razgrađuje vrlo sporo i može djelomično zaostati u tlu i nakon uklanjanja glavnog tijela otpada.
Posebno nepovoljan scenarij predstavlja plavljenje lokacije. U slučaju inundacije sjeverne lokacije moguće je istodobno ispiranje otopljenog organskog ugljika, metala i mikroorganizama te njihovo raznošenje prema okolnom području i rijeci Dravi, stoji u nalazu.
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