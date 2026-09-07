HDZ-ov župan: 'Nevjerojatno da je ikome palo na pamet izvršiti takav zločin protiv okoliša...'

Stričak je na zamolbu novinara uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirao najnovije rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš i mogući rizik onečišćenja u slučaju poplava te kazao da su "zabrinuti i građani Varaždina i cijela Hrvatska". "Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet izvršiti takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni", rekao je. Isto tako, dodao je, vjerujem da će institucije nastaviti pratiti stanje kvalitete vode i zraka.

Naglasio je da sanacija varaždinske lokacije već traje i da je više od 30 posto otpada odvezeno te da očekuje i nakon toga testiranje tla, da se vidi je li zagađeno i koliko.

Upitan hoće li sanacija biti gotova prije velikih kiša, budući da postoji rizik onečišćenja u slučaju poplava, Stričak je odgovorio kako se nada da će sanacija biti završena u iduća tri do četiri mjeseca.

Na pitanje koliko se često se rade nalazi i kontrola ispravnosti vode, odgovorio je da je to u nadležnosti Županijskog zavoda za javno zdravstvo koji kontrole provodi redovito u skladu sa zakonskim obvezama.

Građanima Varaždina je poručio da vjeruje u rad institucija i njihov angažman na zaštiti stanovništva te da će se situacija na kraju dobro završiti.

Podsjetio je i da je, zahvaljujući naporima Vlade, ranije riješen problem varaždinskih "bala" otpada koje su na toj lokaciji stajale gotovo 20 godina. "Tako da vjerujem da ćemo uz podršku Vlade uspjeti riješiti i ovo", rekao je Stričak i sam šokiran nalazima izvješća.

Uskok je u ponedjeljak objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom.

Kada je riječ o o vještačenju lokacije u Varaždinu, utvrđeno je postojanje dviju prostorno i sadržajno različitih zona nepropisno odloženog otpada.

Na sjevernoj lokaciji, koja predstavlja glavni izvor okolišnog opterećenja, nalazi se oko 1352 tone heterogenog, višeslojnog i mehanički obrađenog miješanog otpada. Na južnoj je lokaciji odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala nepoznatog podrijetla, pretežno mineralnog sastava.

Većina utvrđenih promjena, navodi se u nalazu, može se bitno smanjiti ili ukloniti uklanjanjem otpada i sanacijom kontaktne zone. Dugotrajniji problem predstavlja mikroplastika, koja se u okolišu razgrađuje vrlo sporo i može djelomično zaostati u tlu i nakon uklanjanja glavnog tijela otpada.

Posebno nepovoljan scenarij predstavlja plavljenje lokacije. U slučaju inundacije sjeverne lokacije moguće je istodobno ispiranje otopljenog organskog ugljika, metala i mikroorganizama te njihovo raznošenje prema okolnom području i rijeci Dravi, stoji u nalazu.