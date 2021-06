HDZ-ova saborska zastupnica Ljubica Lukačić na svom Facebook profilu komentirala je izjavu Zorana Milanovića na račun Andreja Plenkovića.

Naime, Milanović je ranije poručio kako Plenković na njega šalje svoje suradnike.

- OK! Šalji brate bar lavove, ne pudlice, mislim, s protezama. Dakle, to je takva providna dječačka taktika. Ali, što više šuti, to bolje, jer onda ću i ja, dakle, se više baviti takvim nekakvim stvarima koje su u opisu mog radnog mjesta. Recimo, kao kad vodim delegaciju u NATO, da moram na kraju preuzeti sve na sebe, jer ministarstvo, odnosno ne ministarstvo, nego ministar ne radi svoj posao - rekao je Milanović.

Lukačić se osvrnula na tu izjavu i poručila kako se predsjednik nastavlja obračunavati i neprimjereno vrijeđati sve koji "misle suprotno od njega".

- I čini i na skupu prigodom 75. obljetnice Hrvatskog saveza slijepih, nazivajući svoje političke oponente pudlicama 's protezama', čime je uvrijedio mene osobno kao i druge osobe s invaliditetom - objavila je na Facebooku.

- Bilo bi dobro da se Milanović zapita kakvu poruku šalje. Predsjedniče, razmislite što izgovarate! - poručila je Milanoviću.

Na stranicama Hrvatskog sabora stoji kako je Lukačić i u 9. i u 10. sazivu Sabora zamjenica zastupnika Andreja Plenkovića.