POLICIJSKA AKCIJA U LOVAČKOM DRUŠTVU

HDZ-ova vijećnica demantirala vijest o zapljeni oružja: 'To šteti mojem ugledu i dostojanstvu'

Istina je da sam zakoniti posjednik oružja s važećom ispravom (iskaznica i odobrenje za posjedovanje oružja), od mene nikada nije oduzimano nikakvo oružje, poručila je

Ovim putem želim jasno istaknuti da su ti navodi neistiniti i štetni za moju čast, ugled i dostojanstvo, priopćila je Gabrijela Vidonis, kći Gianfranca Vidonisa, dugogodišnjeg tajnika lovačkog društva Diana iz Momjana. Društvo se našlo u velikim problemima zbog niza nezakonitih radnji njihovih članova.

Ona je demantirala informacije prvobitno objavljene u članku Istra24 o tome kako je povezana sa zapljenom oružja.

- Istina je da sam zakoniti posjednik oružja s važećom ispravom (iskaznica i odobrenje za posjedovanje oružja), od mene nikada nije oduzimano nikakvo oružje, te nikada nisam posjedovala niti je ikada pronađena ili sam povezivana sa bilo kojom vrstom droge - priopćila je.

LOVAČKE ŠTORIJE IZ MOMJANA Tajniku lovačkog društva i kćeri koja je HDZ-ova vijećnica našli su oružje, a nećaku i drogu?!
Tajniku lovačkog društva i kćeri koja je HDZ-ova vijećnica našli su oružje, a nećaku i drogu?!

Policija je drogu pronašla u stanu Michela Š., Gianfrancovog nećaka. On je član izvršnog odbora Lovačkog društva, a u njegovu stanu u Kremenju pronađeno je 217 grama marihuane, 2,5 grama speeda i 8,5 grama gljiva, zajedno s digitalnom vagom. Ovaj lovac već je imao problema s drogama.

Što se tiče Gianfranca, policija je izvršila pretragu u njegovom domu, gdje su pronašli veći broj pušaka i pištolja koje je nezakonito držao. Municija je bila razbacana po kućama, stanovima i automobilima. Iako je policija zaplijenila oružje, Vidonis se i dalje vodi kao tajnik Lovačkog društva Diana na internetskim stranicama Lovačkog saveza Istarske županije.

Osim, njih troje, u problemima su i bivši lovočuvar Mauro Gerebizza, zbog nezakonitog naoružanja te sadašnji lovočuvar Nevio Šepić, koji je prijavljen zbog nezakonitog zakopavanja životinjskih ostataka.

