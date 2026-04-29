Obavijesti

News

Komentari 12
BIVŠI SABORSKI ZASTUPNIK

HDZ-ovac dobio maksimalnu kaznu: Peglao službenu karticu na robu, smještaj, hranu, piće...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Gradonačelnik Otoka i bivši HDZ-ov saborski zastupnik Josip Šarić | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U razdoblju od 2013. do 2020. godine sredstva proračuna koristio je za privatne troškove, navelo je Povjerenstvo za sukob interesa...

Maksimalnom novčanom kaznom od 5.309 eura kažnjen je Josip Šarić, bivši HDZ-ov gradonačelnik Grada Otoka kraj Vinkovaca i saborski zastupnik, potvrdilo nam je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. 

U postupku koje je Povjerenstvo pokrenulo utvrđeno je da je Šarić zlouporabio ovlasti korištenja službene kartice i sredstava reprezentacije.

- U razdoblju od 2013. do 2020. godine sredstva proračuna koristio je za privatne troškove, uključujući kupnju luksuzne robe, smještaja za sebe i članove obitelji te troškove konzumacije hrane i pića u ugostiteljskim objektima bez dokazane poslovne svrhe i namjenskog trošenja sredstava reprezentacije - naveli su iz Povjerenstva. Dodali su i da je time  proračun Grada Otoka oštećen za znatan iznos.

ČASTIO I ŠEKSA Bivši gradonačelnik Otoka Šarić nagodio se s Uskokom: Neće u zatvor, mora vratiti 27.000 eura
Bivši gradonačelnik Otoka Šarić nagodio se s Uskokom: Neće u zatvor, mora vratiti 27.000 eura

Zaključuju i da će odluka sa detaljnim obrazloženjem biti objavljena na mrežnim stranicama Povjerenstva nakon što bude dostavljena obvezniku, sukladno odredbama ZSSI-a.

Podsjetimo, nedavno je objavljeno i da se Šarić nagodio s USKOK-om koji ga je teretio da je nenamjenskim trošenjem gradskog novca u privatne svrhe oštetio proračun za 26.500 eura.

USKOKOVA OPTUŽNICA Optužili Josipa Šarića: Spiskao 27.000 € na obitelj i prijatelje. 'Nisam znao da se to ne smije'
Optužili Josipa Šarića: Spiskao 27.000 € na obitelj i prijatelje. 'Nisam znao da se to ne smije'

Kaznu od 11 mjeseci zatvora zamijenio je radom za opće dobro. Izrečena mi je i sporadična kazna od 10.000 eura. Gradu Otoku mora nadoknaditi puni iznos štete od 26.500 eura.

Šarića je Uskok teretio za zlouporabu položaja i ovlasti u razdoblju od početka 2015. do kraja 2023. godine. Kako se navelo u optužnici, on je u više navrata u privatne svrhe koristio službenu karticu grada. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'
MINISTARSTVO OBJAVILO UPUTE

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'

Nasljednici mogu nastaviti postupak za inkluzivni dodatak koji su započeli preminuli članovi njihove obitelji. Dodatak iznosi od 138 do 720 eura
Novo muljanje u Judo savezu: Stare račune prikazali državi kao novi trošak novog turnira
NOVI DETALJI AFERE

Novo muljanje u Judo savezu: Stare račune prikazali državi kao novi trošak novog turnira

Sportaši su platili smješta preko svojih inozemnih saveza, a onda ga je platila i država • Stare račune s Europskog prvenstva naplatili državi na novom turniru • Ministarstvo obavilo kontrolu i malo toga im je sporno
Bili smo u Topuskom, gdje stiže AI centar od 50 mlrd. €! 'Mene zanima što je s mojim pčelama'
MEGAPROJEKT U TOPUSKOM

Bili smo u Topuskom, gdje stiže AI centar od 50 mlrd. €! 'Mene zanima što je s mojim pčelama'

Tvrtka Pantheon AI planira gradnju najvećeg europskog podatkovnog centra u Europi. Građani su u strahu, stručnjaci skeptični...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026