HDZ-ovac dobio maksimalnu kaznu: Peglao službenu karticu na robu, smještaj, hranu, piće...

Maksimalnom novčanom kaznom od 5.309 eura kažnjen je Josip Šarić, bivši HDZ-ov gradonačelnik Grada Otoka kraj Vinkovaca i saborski zastupnik, potvrdilo nam je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

U postupku koje je Povjerenstvo pokrenulo utvrđeno je da je Šarić zlouporabio ovlasti korištenja službene kartice i sredstava reprezentacije.

- U razdoblju od 2013. do 2020. godine sredstva proračuna koristio je za privatne troškove, uključujući kupnju luksuzne robe, smještaja za sebe i članove obitelji te troškove konzumacije hrane i pića u ugostiteljskim objektima bez dokazane poslovne svrhe i namjenskog trošenja sredstava reprezentacije - naveli su iz Povjerenstva. Dodali su i da je time proračun Grada Otoka oštećen za znatan iznos.

Zaključuju i da će odluka sa detaljnim obrazloženjem biti objavljena na mrežnim stranicama Povjerenstva nakon što bude dostavljena obvezniku, sukladno odredbama ZSSI-a.

Podsjetimo, nedavno je objavljeno i da se Šarić nagodio s USKOK-om koji ga je teretio da je nenamjenskim trošenjem gradskog novca u privatne svrhe oštetio proračun za 26.500 eura.

Kaznu od 11 mjeseci zatvora zamijenio je radom za opće dobro. Izrečena mi je i sporadična kazna od 10.000 eura. Gradu Otoku mora nadoknaditi puni iznos štete od 26.500 eura.

Šarića je Uskok teretio za zlouporabu položaja i ovlasti u razdoblju od početka 2015. do kraja 2023. godine. Kako se navelo u optužnici, on je u više navrata u privatne svrhe koristio službenu karticu grada.