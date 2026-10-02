HDZ-ovac Matijević o stadionu Dinama: 'Propuh za 200 mil. eura ipak nije konačno rješenje'

Prašina oko Dinamovog stadiona na Maksimiru u Zagrebu se ne sliježe. Gotovo da ne postoji osoba u Hrvatskoj koja nema nešto za reći na tu temu.

Oko svega se sad oglasio i Ivan Matijević, predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Prije sedam dana prvi među političarima napisao sam da je ono što je predstavljeno kao „novi Maksimir" hladno, sivo betonsko groblje. Propuh za 200 milijuna eura. Dio Tomaševićevih poslušnika optužio me da ne razumijem struku. Da sam protiv Dinama. Danas se pokazalo da sam samo osjetio bilo navijača. Jer sam i sam jedan od njih.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dijete sjeverne tribine koje je devedesetih gutalo suzavac za Dinamo. Potvrđeno je – ono rješenje NEĆE biti konačno. Ide se prema onome što sam tražio od prvog dana: zatvoren, topao, plav i gromoglasan stadion. Arena, a ne propuh. Dom za plavi i vatreni puk. Hvala predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću što je prvi imao hrabrosti reći ono što su uprava Dinama i Tomašević danima čekali da kažu. Da se takav stadion neće graditi. Jedna njegova rečenica rekla je sve: „Biste li vi živjeli u kući koja se sviđa vašem arhitektu, a ne vama?" Ne bismo. I nećemo živjeti ni na stadionu koji se sviđa žiriju, a ne navijačima. Maksimir nije rastvorena i rastrgana betonska kutija. Maksimir je naš dom. I takav će i biti."