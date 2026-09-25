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NIJE GA IMPRESIONIRAO

HDZ-ovac Matijević obrušio se na Maksimir, koji plaća i Vlada: 'Sivo, groblje, gdje je nogomet'

Piše Ivan Hruškovec,
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HDZ-ovac Matijević obrušio se na Maksimir, koji plaća i Vlada: 'Sivo, groblje, gdje je nogomet'
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL, Grad Zagreb
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Ivan Matijević (HDZ) u redovitim gradskim obračunima obrušio se na projekt novog Maksimira koji će graditi Grad Zagreb, ali i Vlada. Ovo nikada neće biti naš dom, propuh za 200 milijuna eura, napisao je HDZ-ovac.

Na pobjednički projekt novog stadiona Maksimir, iza kojeg stoje Vlada i Grad Zagreb, reagirao je i šef zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, koji se u objavi na društvenim mrežama prisjetio navijačkih dana i potom obrušio na pobjedničko rješenje.

- Maksimir nije betonsko groblje. Maksimir je naš dom - poručio je Matijević.

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Navodi kako je kao dijete bio na sjevernoj tribini te da je devedesetih godina kao navijač Dinama sudjelovao u događajima oko stadiona.

- Ovo što ste predstavili kao 'novi Maksimir' nije i nikada neće biti naš dom. Dom je topao, plav i živ, a ovo je hladno, sivo betonsko groblje. Propuh za 200 milijuna eura našeg novca! - napisao je.

Matijević se pita i kakav će odnos novog stadiona biti prema nogometu i navijačima.

- Gdje je tu nogomet? Gdje je akustika? Gdje je povezanost tribina i generacija Dinamovih navijača? Gdje je zajedništvo Dinamova puka?"  - piše HDZ-ovac. Smatra i da predstavljeni projekt nije dovoljno usmjeren prema navijačima.

- Ovo nije projekt za navijače. Ovo je projekt za gospodu, natječaje i provizije - tvrdi Matijević.

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Zagrebu i Dinamu, dodaje, potreban je drugačiji stadion.

- Zagrebu i našem Dinamu treba zatvoren stadion, pun i gromoglasan, a ne betonsko groblje na kojem će se sudac čuti glasnije od navijača - napisao je.

Na kraju objave poručio je da se navijači, prema njegovu mišljenju, neće pomiriti s odabranim rješenjem.

S druge strane, ministar Tonči Glavina jučer je rekao da  se ovdje nije radilo samo o stadionu.

"Proces je bio zanimljiv i zahtjevan, odrađen je jako veliki posao, može biti na ponos svih koji su sudjelovali," poručio je Glavina..

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