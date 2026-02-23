Obavijesti

HDZ-ovac šokirao izjavom: Izjednačio antifašizam i NDH

Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Saborski zastupnik i potpredsjednik Gradske skupštine Zagreba, Mislav Herman (HDZ), pred sjednicu stranačkih tijela tvrdi da su zločini nakon 1945. anulirali vrijednosti antifašizma i time ga stavi na razinu NDH

Admiral

Saborski zastupnik i jedan od čelnih ljudi zagrebačke Gradske skupštine Mislav Herman (HDZ) izazvao je buru opaskom o hrvatskom antifašizmu. Uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao je razdoblje nakon Drugog svjetskog rata.

Herman je ustvrdio da za njega jugoslavenski antifašizam iz 1945. poništava sve pozitivno što je ostvareno prije, te da u njegovoj prosudbi nema razlike između tog sustava i ustaške NDH. Kao argument naveo je zločine koje su počinili partizani nakon rata.

- Za mene je 1945. jugoslavenski antifašizam poništio sve dobro što je dotad napravio i za mene nema nikakve razlike između njega i NDH. Tim zločinima pogažene su sve tekovine antifašizma u Hrvatskoj - kazao je Herman, javlja N1.

