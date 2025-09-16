Obavijesti

News

Komentari 5
LAŽNA DOJAVA

HDZ-ovac: 'Splitom netko hoda s kalašnjikovom'. Policija. 'Sve smo pretražili, nije nikog bilo'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
HDZ-ovac: 'Splitom netko hoda s kalašnjikovom'. Policija. 'Sve smo pretražili, nije nikog bilo'
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Detaljnom provjerom užeg i šireg područja do sada nisu potvrđeni navodi iz dojave, također su pregledane snimke svih dostupnih videonadzora koji pokrivaju navedeno područje, navodi policija

Splitska policija dobila je dojavu kako na istočnom dijelu Splita, u blizini razgraničenja sa Solinom, uočen muškarac s kalašnjikovom.

- Odmah po zaprimanju dojave na navedeno područje upućeni su svi raspoloživi policijski službenici radi provjere zaprimljenih informacija. Pretražili smo uže i šire područje, ali dojava nije potvrđena - naveli su.

U međuvremenu su zaprimljene još dvije dojave od osoba koje su imale posredna saznanja o informaciji na način da su saznali od trećih osoba.

RIJEŠILI MISTERIJ Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

- Detaljnom provjerom užeg i šireg područja do sada nisu potvrđeni navodi iz dojave, također su pregledane snimke svih dostupnih videonadzora koji pokrivaju navedeno područje. Policijski službenici nastavljaju pojačano postupati na terenu te poduzimamo sve mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice na okolnosti ove dojave. O daljnjim saznanjima javnost će biti pravodobno obaviještena - zaključili su.

O svemu se oglasio i HDZ-ov vijećnik Toni Piplica koji je upozorio na Facebooku svoje pratitelje.

- Poštovane susjede i susjedi, 11:30 sati viđena je muška osoba kako šeta s kalašnjikovom po Smokoviku. Sirene su prozujale prije pola sata i prema mojim saznanjima policija ga još traži. Pozivam vas sve da ostanete u svojim domovima i maknete se s ulice - napisao je pa kasnije dodao da je ipak riječ o lažnoj dojavi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025