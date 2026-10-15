HDZ-ovci se smiju Hajdašu Dončiću, a SDP-ovci bi plakali

Umjesto da se ljute na njega, oni mu se smiju.To je najgore što se predsjedniku SDP-a može dogoditi u saborskoj raspravi o opozivu HDZ-ova premijera. I upravo to se dogodilo Siniši Hajdašu Dončiću u saborskoj raspravi u utorak, kad su Andrej Plenković i suradnici napadno umirali od smijeha na izlaganje lidera lijeve oporbe. Nije Plenkovićev igrokaz bio samo usmjeren njegovim pristalicama, kao poruka da ne shvaćaju ozbiljno kritiku oporbe, već je bio namijenjen i biračima SDP-a i lijeve opozicije koji već godinama gaje nepovjerenje prema predsjednicima SDP-a.