HDZ: Pokrenut ćemo portal za booking i zaposliti 20.000 ljudi; Bujas: To je jeftini populizam...

HDZ najavljuje i uspostavu web booking portala za privatni smještaj s provizijom do 5 posto. Dodaju kako će otvoriti 20.000 novih radnih mjesta u turizmu te potaknuti izgradnju do 7000 novih hotelskih soba do kraja mandata...

<p><strong> Andrej Plenković </strong>najavio je da HDZ na parlamentarne izbore izlazi s programom pod nazivom 'Sigurna Hrvatska'. Taj program, između ostalog, uključuje dizanje prosječne plaće na 7600 kuna i minimalne plaće na 4250 kuna te smanjenje broja ministarstava.</p><p>- Prosječna plaća 7600 kuna a minimalna 4250 kuna, mislim da je to realno, to je na tragu kontinuiteta naše politike - rekao je Plenković nakon što je izborni program predstavio Središnjem odboru stranke.</p><p>HDZ najavljuje i uspostavu web booking portala za privatni smještaj s provizijom do 5 posto. Dodaju kako će otvoriti 20.000 novih radnih mjesta u turizmu te potaknuti izgradnju do 7000 novih hotelskih soba do kraja mandata.</p><h2>Time su izazvali brojne kritike</h2><p>Hrvoje Bujas iz Glasa Poduzetnika reagirao je na svom Facebooku. Njegov status prenosimo u cijelosti:</p><p><em>HGK i HDZ u napadu na slobodno tržište!</em></p><p><em>“... “ekonomsku suverenost” države, koja će se postići, tvrdi HDZ, i uspostavom “web booking portala privatnog smještaja s provizijom do pet posto”...</em></p><p><em>Ukoliko je doista ovo dio programa HDZ-a (a ponukan prijedlogom HGK), vezan uz stvaranje nekakvog booking portala HTZ-a, kojim ce se sa do 5% provizijom napadati tržište, moram priznati da nisam davno vidio “socijalističkije” prijedlog, i jeftiniji populizam, s jedne strane, a s druge strane sam siguran da ce već poznati “njihovi frendovi” raditi taj i takav portal, koji da budemo jasni, možda realno vrijedi nekoliko stotina tisuća eura, a u njihovoj varijanti očekujem i cijenu preko 5 mil. €.</em></p><p><em>No osim sto je diskutabilno zakonski da li uopće HTZ kao institucija na budgetu države (parafiskalnom, naime, HTZ svoje poslovanje financira kako iz boravišnih pristojbi, tako i iz tzv. “članarina”, te iste članarine su naravno parafiskalni prisilni namet mnogim tvrtkama koje nemaju nikakve veze sa turizmom, pa tako npr. neke tvrtke koje se bave preradom drveta ili pak tekstilom plaćaju i po 40-50 000 kn/godišnje i vise, a naime, placa se HTZ-u na bazi, pazite sad, prometa, a ne vaših prihod, tako da možete i godinu završiti u gubitku, možda bas i zbog te, nazovi “članarine”), upitno je zašto bi netko sa praktički proračunskim sredstvima radio nelojalnu konkurenciju na tržištu!</em></p><p><em>Neka gospoda iz HDZ-a krenu u svoj poslovni pothvat, sa svojim novcima i izađu na tržište i pokušaju sa provizijom od 5% napraviti jedan takav portal i biti profitabilni. Neka to rade sa svojim novcima, nazovu ga recimo - <a data-ft='{"type":104,"tn":"*N"}' href="https://www.facebook.com/hashtag/hdzbooking?source=feed_text&epa=HASHTAG">#HDZbooking</a>, zaposle ljude, plate kampanju (ponajprije Googleu), rade na SEO-u itd.</em></p><p><em>Gdje je HTZ sada? Sto rade? Sto uopće rade?</em></p><p><em>U međuvremenu neka putničkim agencijama smanje PDV na 13%, kao sto imaju hoteli,ugostitelji (u segmentu hrane)...neka ukinu plaćanje članarine HTZ-u, neka do vraga profunkcionira pravosuđe pa da u nekoliko dana imamo jasna rješenja na Trgovačkom sudu itd...ali ne, oni najavljuju atak na trzaste, i to garantirano los, tipično uhljebski...svi na tržištu trebaju imati ista pravila, svi!</em></p><p><em>Gospodo, radite to sa svojim novcima, a ne svih nas!</em></p><p><em>HDZ sa ovim segmentom svog programa pokazuje da je protiv slobodnog tržišta, i to na onaj najgadljiviji način, direktnog uplitanja u isto sa našim novcima, praktički velike većine tvrtki, a i samim tim projektom je direktna i u cijelosti nelojalna konkurencija i svim RH portalima i putničkim agencijama koji u svojim paketima/aranžmanima nude i privatni smještaj. Ali i svim drugim segmentima - hotelima, obiteljskim hotelima, kampovima itd. koji uz sve nevjerojatne velike namete, PDV itd.</em></p><p><em>Nije ovo prvi put da se radi atak na npr. putničke agencije, koje btw. još nisu uključene u sada očigledno propali projekt Cro Kartice, a pogotovo je neizvedivo online plaćanje, zašto? To znaju samo ljudi u HTZ-u i Ministarstvu turizma.</em></p><p><em>Ovo je najveći atak na slobodno trzaste u RH, a budite sigurni da nikakvog efekta biti neće, potrošit ce (podijelit ce se) se deseci i deseci milijuna eura, zaposliti hrpetina podobnih, a bez ikakvog rezultata, jer ga nikad država nije niti do sada imala.</em></p><p><em>Ovo je perfidni spin kojim se obećavaju brda i doline malim iznajmljivačima, a dočekat ce nas “spaljena zemlja” i dizanje nameta i još veće uhljebljivanje, a u režiji HGK, majstora uhljebljivanja!</em></p><p><em>Slovenci su vam gospodo pokazali kako se to radi, i pomaze turizmu, dali su o ovoj situaciji po 200€ svakoj odrasloj osobi, a 50€ po djetetu, pa trošite u Sloveniji gdje i kako želite, bez uplitanja države na samo trzaste.</em></p><p><em>Ovaj pokušaj uništavanja bilo kakve privatne inicijative u jednom segmentu trista je najgore sto sam ikad vidio u zadnjih 30 g., pa niti SDP-u ovakav nonsens ne bi pao na pamet.</em></p><p><em>I za kraj gospodo, “ekonomska suverenost države” se ne ostvaruje formiranjem nekakvih portala, već stvaranjem uvjeta da svi građani RH mogu i kroz bavljenje poduzetništvom ostvarivati svoje ciljeve, na slobodnom tržištu.</em></p><p><em>Što je sljedeće, državna putnička agencija, koja vas dovodi gratis u RH ili vodi po RH, možda i gratis državni povremeni prijevoz...a najbolje i da letovi budi gratis...nemojte stati, vratite i odmarališta, vratite sour i our...ne postoji gospodo gratis, netko to placa, a to smo mi - poduzetnici i obrtnici u privatnom sektoru, zar nas želite uništiti?</em></p><p><em>A za šećer na kraju, evo i neki primjeri parafiskalnih nameta (na godišnjoj bazi) , pronađi HTZ!</em></p><p><em>1.) Proizvođač, sektor drvne industrije, do 2000 zaposlenih<br/> - članarina HGK - 123.699 kuna<br/> - spomenička renta - 47.267 kuna<br/> - rtv-pristojba - 54.640 kuna<br/> - tri naknade - za ambalažu i ambalažni otpad, za gospodarenje otpadnom ambalažom i povratna naknada - 65.242 kuna<br/> - naknada za uređenje voda - 521.532 kuna<br/> - komunalna naknada - 3.450.908 kuna<br/> - članarina turističkim zajednicama - 170.120 kuna<br/> - naknada za šume - 191.386 kuna<br/> Ukupno - 4.624.798 kuna<br/> 2.) Proizvođač, industrija hrane i pića, do 300 zaposlenih<br/> - članarina HGK - 47.676 kuna<br/> - spomenička renta - 30.924 kuna<br/> - rtv-pristojba - 73.920 kuna<br/> - naknada za uređenje voda - 207.192 kuna<br/> - komunalna naknada - 1.082.615 kuna<br/> - članarina turističkim zajednicama - 124.406 kuna<br/> - naknada za šume - 70.564 kuna<br/> - naknada za zaštitu voda - 71.019 kuna<br/> - naknada za gospodarenje otpadom - 121.063 kuna<br/> Ukupno - 1.829.380 kuna</em></p>