HDZ pozdravio odluku da se o GUP-u raspravlja u veljači...

- Pozdravljam odluku gradonačelnika da točku o GUP-u odgodi te je stavi na dnevni red sljedeće sjednice Gradske skupštine koja će se održati u redovnoj proceduri u veljači jer se time dodatno omogućuju konzultacije sa stručnom javnošću i javne rasprave. Zbog aktualnosti teme svakako mislimo da je to dobar potez - rekao je na konferenciji za novinare novoizabrani predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a Kazimir Ilijaš.

Na pitanje jesu li u HDZ-u možda na neki način uvjetovali ili pritisnuli gradonačelnika Bandića da odgodi GUP, Ilijaš je rekao kako misli da je odluka koju je donio gradonačelnik isključivo njegova i da je na "dobobit kompletne priče oko GUP-a vezano uz stručno savjetovanje i javnu raspravu".

Ilijaš je na pitanje podržava li Klub HDZ-a prosvjednike protiv poskupljenja odvoza otpada, rekao da se jedna od točaka predstojeće sjednice Gradske skupštine odnosi i na to pitanje. Najavio je da će se u Klubu HDZ-a svakako očitovati na tu temu i na pojedine izjave oporbenih zastupnika.

- A to pričekajte do same Gradske skupštine na koji način ćemo obrazložiti - rekao je novinarima.

Vezano uz točke predstojeće skupštinske sjednice o prijedlozima proračuna Zagreba za 2020. i rebalansa proračuna za 2019. rekao je da je Klub HDZ-a podnio 10 amandmana u vrijednosti 105 milijuna kuna kojima su, kako je rekao, obuhvatili sve najbitnije - od obrazovanja, infrastrukture, izvrsnosti (za Sveučilište), do školstva.

Amandmani su obuhvatili i zdravstvo - Dom zdravlja u Odri, Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, ali i sedam i pol milijuna kuna za vatrogasno vozilo.

Gradski zastupnik HDZ-a Davor Filipović rekao je da je osnovni proračun Grada Zagreba bez proračunskih korisnika za 2020. planiran u iznosu od osam milijardi 410 milijuna kuna te da je on kada se usporedi sa planom za 2019. za 220 milijuna kuna veći.

Istaknuo je da dijelovi prihodovne strane proračuna imaju utemeljenje "u dobrom radu Vlade u prošlim godinama a to se prije svega vidi kada se pogleda koliki je iznos planiran na prihode od poreza na dohodak i prihode od prireza porezu na dohodak".

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Drago Prgomet rekao je kako je za očekivati da će predstojeća sjednica Gradske skupštine koja počinje 9. prosinca trajati dva dana, a sljedeća će biti početkom veljače na kojoj bi uz ostale točke trebao biti i GUP.

Objasnio je kako je stava da nema potrebe sazivati posebne sjednice samo zbog jedne točke dnevnog reda.