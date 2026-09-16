HDZ poziva oporbu da se izjasni o izboru 3 ustavna suca. Ljevicu prozvali zbog vrijeđanja HDZ-a

Saborski Klub zastupnika HDZ-a pozvao je u srijedu oporbu da se izjasni o izboru tri ustavna suca kako Ustavni sud više ne bi radio u krnjem sastavu te poručio da uvrede koje su uputili Sandri Benčić (Možemo!) nisu ni blizu njezinom nazivanju premijera Andreja Plenkovića 'Vučićevom budalom'.

Predstavnici Kluba zastupnika HDZ-a, nakon što su predstavili prijedlog izmjena saborskog Poslovnika, upozorili su i na potrebu da se izaberu tri suca Ustavnog suda kako više ne bi radio u krnjem sastavu.

"Nismo zaboravili ono što je izuzetno bitno za nastavak institucionalnog jačanja svih institucija u Hrvatskoj, a to je izbor preostala tri suca Ustavnog suda", kazao je Krunoslav Katičić.

Opetovano je pozvao oporbu da se izjasni o tome.

- Držimo da je to od interesa jer, kada imamo neracionalni i iracionalni gubitak povjerenja u institucije, bitno je konkretnom aktivnošću pokazati da će se upotpuniti i ta tri upražnjena mjesta, istaknuo je.

- Proces je okončan, oporba je izrekla neke stvari s kojima neću sada polemizirati, no, prošlo je nekoliko mjeseci i nema ni 'a' o tome, a izuzetno je bitno da da se izaberu suci kako bi Ustavni sud bio funkcionalan, poručio je Katičić.

HDZ-ovci zastupnici su se osvrnuli i na verbalne sukobe na jučerašnjem aktualnom prijepodnevu pa je Nikola Mažar ustvrdio da je Benčić "na izrazito nepristojan, vulgaran, nedoličan, prostački način predsjednika Vlade nazvala Vučićevom budalom'.

To se, kaže, dogodilo kada su u raspravi kroz argumente, činjenice i istinu o Jakuševcu, koji je 340 puta većeg obujma - 14 milijuna kubičnih metara otpada – nego Gospić, suočili ekipu iz Možemo!.

"Kada smo ih suočili s istinom, onda se u nedostatku argumenata ide na govor koji je, ne samo prostački nego i nedostojan i kafanske svađe, a kamoli najvišeg predstavničkog tijela”, kazao je Mažar.

Dodao je da ih to ne čudi jer je Benčić ranije HDZ-ovce nazvala 'stokom'. Naglasio je da osuđuje takav način govora.

Na novinarsku opasku da, ako već osuđuje takav govor, zašto je HDZ na svojim mrežnim stranicama Benčić nazvao 'primitivnom i neurotičnom', Mažar nije odgovorio izravno nego je kazao da Možemo! govori isto što i Aleksandar Vučić o fašizaciji Hrvatske, Thompsonu, kopitarima na Hipodromu i drugim temama. "

"Tko je taj koji daje gorivo Aleksandru Vučiću i materijal da tako govori”, zapitao je.

Ljevicu je prozvao za uvrede na račun HDZ-a i 200 tisuća članova – "ili si čovjek ili si HDZ-ovac", dodavši da se premijera Plenkovića nazivalo Führer te da su HDZ-ovci veleizdajnici i gori nego nacisti.

"Zalažemo se za određeni nivo rasprave u Saboru, ali nekada smo prisiljeni odgovoriti i uzvratiti na jednak način. Kada uzvratimo na jednak način, onda se na drugoj strani plače. HDZ ne misli ni pred kim savijati leđa niti se ustručavati, ali ćemo uvijek zagovarati kvalitetan način razgovora”, poručio je Mažar, koji smatra da HDZ-ov odgovor nije ni blizu razini onoga što je izgovorila Benčić.