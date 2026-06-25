Ovog tjedna i Tomislav Karamarko progovorio je o “balegarima” koji slave antifašizam i govore o “zločincu Titu kao brendu”, kao da Franjo Tuđman nije bio partizanski i Titov general
KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
HDZ se na Tuđmana ritualno poziva, a uništava mu nasljeđe
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Upali smo u naopaku realnost u kojoj se ljevica poziva na Franju Tuđmana, a HDZ i desnica gaze po njegovu nasljeđu. Ne samo po partizanskom, antifašističkom i generalskom nego i onom političkom.
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