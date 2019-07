HDZ su podijelile visoke kazne za manje prometne prekršaje

Značajno povećanje novčanih kazni za najteže prometne prekršaje, novine su koje donose izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za osam najtežih prekršaja novčane bi se kazne povećale sa sadašnjih 5.000 do 15.000 kuna na 10.000 do 20.000 kuna. Odnosi se to na vožnju u suprotnom smjeru na autocesti ili brzoj cesti, prekoračenje brzine u naseljenom mjestu za više od 50 kilometara, namjeran prolazak kroz crveno svjetlo, odbijanje testiranja na alkohol ili droge, vožnju pod utjecajem droga ili alkohola, vožnju prije stjecanja prava te za vrijeme dok je vozačka dozvola privremeno oduzeta ili ukinuta. U slučaju kad vozač drugi put unutar tri godine ponovi neki od tih prekršaja predviđa se oduzeti mu vozačku dozvolu na najmanje šest mjeseci, a za treći i svaki sljedeći put na najmanje godinu dana.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

S 500 kuna na 1000 kuna povećat će se kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisan prijevoz djece, dok za korištenje mobitela u vožnji, a kazna će iznositi 1500 kuna. Previđeno je i privremeno oduzimanje vozila vozačima koji uporno ponavljaju najteže prekršaje. Vozilo će se privremeno, do sudske odluke, oduzeti vozaču koji je najmanje već dva puta pravomoćno kažnjen, te ponovo počini neki od najtežih prekršaja.

- Nije cilj sankcioniranje ljudi, ni jedna se Vlada ne želi zamjeriti ljudima, ali ako je izbor između zamjeranja i smanjenja broja poginulih, ova Vlada se odlučila stati na kraj neodgovornim pojedincima i smanjiti broj stradalih na Hrvatskim autocestama - poručio je državni tajnik MUP-a Žarko Katić.

Zastupnicima nisu sporne vidike kazne za najteže prometne prekršaje, no uz oporbu čak i dio zastupnika vladajuće stanke smatraju da je drastično povećanje kazni za blaže prekršaje neprimjereno s obzirom na platežnu moć građana. Zakon nije podržao ni Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mladen Klarić (HDZ) teško se, kaže, može složiti s prijedlogom koji donosi ovako drastične kazne za vozače jer ljudi u Hrvatskoj žive s plaćom od 3000 do 7000 kuna.

- To će izazvati veliko nezadovoljstvo građana vozača prema policiji, prema politici i prema nama koji budemo donosili ovaj zakon - ustvrdio je Karlić.

Kazne su, kaže, do sada bile prilično visoke i dobre. No slaže se da recidiviste, bahate, alkoholizirane i opasne vozače treba podići kazne.

- Ovim dijelom kazne da se nije išlo samo na ove druge građane, znači za pojas gdje čovjek ne ugrožava drugoga povećati kaznu na 1000 kuna mislim da je stvarno previše i da to nikome neće doprinijeti - zaključio je Karlić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Josip Đakić (HDZ) amandmanom predlaže da kazna za korištenje mobitela smanji s 1500 na 1000 kuna:

- U Njemačkoj je kazna 60 eura, mi smo to stavili na 200 eura. Mislim da je tri puta povećati kaznu za ovaj prekršaj uzaludno i da nema efekata - rekao je HDZ-ovac.

U HDZ-u ima i pobornika visokih kazni.

- Neka ne rade prekršaje, pa neće biti kazni - poručio je Ante Babić (HDZ).

Joško Klisović (SDP) smatra da kazne trebaju pratiti plaće u Hrvatskoj. Stava je da zakon počiva prvenstveno na represiji, iako je prevencija ključ rješavanja pitanja.

- Više bi značilo da policijsko vozilo usporava promet na cestama nego da propisujemo velike kazne i lovimo ih po cesti. Tu su i kamere, koje su bitno bolje uskladile brzinu nego da dignemo kazne i pustimo ljude na prometnice kao Eldorado- rekao je.

Željko Lenart (HSS) smatra da zakon neće dovesti do smanjenja smrti na cestama, a zaviti će "u crno obitelji" jer će biti blokirani zbog kazni:

- Ovo nije zakon o sigurnosti prometa na cestama već zakon o sigurnosti državnog proračuna - ustvrdio je HSS-ovac.

S njim se slaže i Nada Turina Đurić (Glas).

- Za prosječne građane to je puno, osim ako niste zakon pisali za saborske zastupnike, ministre i menadžere u bankama koji će ih moći plaćati ili imati nekoga na telefonu koja će nazvati da se kazne stave u ladicu - poručila je Turina Đurić.