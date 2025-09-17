Obavijesti

HDZ: Vlada brine za standard građana Hrvatske dok oporba zaziva lažnu ustašizaciju

Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Marko Pavić istaknuo je da ih je "razočaralo" da u zadnjih nekoliko dana u Hrvatskom saboru i na 'aktualcu' oporba nije postavila nijedno pitanje u vezi standarda građana nego su se bavili lažnim tezama ustašizacije

Predstavnici Kluba zastupnika HDZ-a osvrnuli su se u petak na Vladin 9. paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva od rasta cijena, ocijenivši da Vlada brine za standard građana, za razliku od oporbe koja, u nedostatku pozitivnih politika, zaziva ustašizaciju.

Marko Pavić istaknuo je da ih je "razočaralo" da u zadnjih nekoliko dana u Hrvatskom saboru i na 'aktualcu' oporba nije postavila nijedno pitanje u vezi standarda građana nego su se bavili lažnim tezama ustašizacije čime, kaže, pokazuju da ih očito nije briga za standard građana.

Zagreb: HDZ o Vladinom 9. paket mjera za zaštitu standarda građana | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

„Vlada mjere donosi nakon 8,3 milijarde eura investicija u subvencije građanima, poduzetnicima i javnim institucijama i kada su cijene energenata stabilizirane, nakon višegodišnjih preporuka Europske komisije da lagano trebamo otpuštati mjere, s obzirom na to da su i financirane djelomično iz europskih fondova", rekao je Pavić.

Da nije bilo subvencija, dodao je, cijene energenata bi godišnje porasle, struja bi bila 53 eura više, plin 48 eura, a toplinarstvo 57 eura. "Vlada je uskočila s mjerama. Cijelo vrijeme smo išli prema građanima i poduzetnicima, i pametnom politikom prebrodili cijelu krizu”, ocijenio je Pavić. Nije bilo 400 tisuća otpuštanja i svega onoga što je oporba najavljivala, kazao je na konferenciji za novinare u Saboru.

Ponovivši sve nove mjere u vrijednosti 175 milijuna eura, koje je predsjednik Vlade Andrej Plenković dan ranije predstavio i kojima se ide u postupno otpuštanje državne intervencije u cijene energenata, ustvrdio je da je Vlada time pokazala da zna u krizi aktivno pomoći građanima, poduzetnicima i svim strukturama društva, jednako kao što je to učinila i u covid-krizi.

Plenković odgovorio SDP-u i Možemo: Nemojte ustaštvo i revizionizam pripisivati HDZ-u

Energetska kriza lagano popušta, ali Vlada i dalje svojim odlukama pomaže najranjivijim skupinama u društvu poput umirovljenika, nezaposlenih, branitelja i drugih ranjivih skupina kroz ulaganja u cijene energenata kako bi im bile povoljnije i energetske vaučere, ustvrdio je.

„Zato su građani i treći put dali povjerenje Andreju Plenkoviću i Vladi HDZ-a jer brinemo za standard građana, za razliku od oporbe koja u Saboru zadnjih dana širi lažne teze ustašizacije i plaši građane da čak ni turisti zbog toga ne dolaze u Hrvatsku", ustvrdio je.

Njegov stranački kolega Petar Šimić također se složio da "oporba u nedostatku svojih pozitivnih politika i poteza i zaziva ustašizaciju, dok HDZ želi fokus na ono pozitivno što se radi, a to je Vladin 9. paket mjera pomoći". Naveo je da svih devet paketa mjera pomoći od početka krize iznose ukupno 8,5 milijardi eura. „Za vrijeme krize 2021. i 2022. u Njemačkoj je zatvoreno 154 tisuće firmi, dok u Hrvatskoj, zahvaljujući Vladinim mjerama, obrtnici i poduzetnici ni blizu nisu imali toliko problema”, ustvrdio je.

Šimić je izrazio uvjerenje da "savjesni obrtnici i poduzetnici neće zbog smanjenja subvencija podizati cijene svojih usluga i proizvoda" te da, kako je rekao, "ovo malo podizanje cijena energenata, u odnosu na ono što smo prošli 2021. i 2022., ne bi trebalo izazvati dodatne inflatorne udare".

