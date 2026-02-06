HDZ Zagreb: Radikalno lijeva sekta Možemo! nastavlja agresivno terorizirati građane

Radikalno lijeva sekta Možemo! nastavlja terorizirati građane, ali sada još agresivnije, poručili su u petak iz zagrebačkog HDZ-a te ocijenili "podmuklima" tvrdnje "o budućnosti u kojoj većina građana neće biti slobodna", navodeći kako upravo Možemo! jedini u Hrvatskoj uvodi zabrane.

"Društvenim mrežama šire se nadrealni pamfleti o tobožnjoj fašizaciji Hrvatske, a građane plaši neizvjesnom budućnošću. Možemo u svom pamfletu tvrdi da se, citiramo: 'Otvara budućnost u kojoj većina građana neće biti slobodna.' Kakva podmuklost. Možemo, koji jedini u Hrvatskoj, u glavnom gradu, uvodi cenzure i zabrane, na društvenim mrežama plaši narod da će im neki tobožnji ustaše i fašisti oduzeti slobode", istaknuli su iz zagrebačkog HDZ-a.

S obzirom na to da je neposredni povod za ovakvu suludu optužbu veličanstveni doček brončanih hrvatskih rukometaša, ostaje nam jedino zaključiti da zajedništvo i ponos desetine tisuća domoljuba s Trga i još milijune pred TV ekranima i na društvenim mrežama, Možemo smatra ugrožavanjem sloboda svojih pristaša, dodali su.

"Ovakav pogled na stvar govori o potpunoj odnarođenost radikalno lijevih političkih opcija. Znači li to da će od sada sve nacionalno, sve domoljubno, sve hrvatsko, Možemo i njegov junior partner u Zagrebu SDP, proglašavati ugrožavanjem sloboda vlastitih pristaša, a potom ih projicirati kao ugrožavanje sloboda većine građana? Kada su prije par mjeseci koračali pod parolom 'Balkanska federacija bez država i nacija', svima nam je moralo biti jasno što će se dogoditi", ustvrdili su.

Iz HDZ-a Grada Zagreba poručuju i kako Možemo! ne razumije da je Hrvatska utemeljena na Domovinskom ratu - pobjedničkom, pravednom i oslobodilačkom, a ne na njihovim ideologijama, "koje nas vraćaju u prošlost, potiču podjele, uvode zabrane i cenzure".

"Zato kao istinski domoljubi pozivamo sve Zagrepčane da se i dalje slobodno okupljaju oko naših pobjeda, da slavimo naše uspjehe, izražavamo naš ponos i domoljublje. To pravo nismo imali stoljećima, sve do devedesetih, za to pravo teško smo se izborili i više nam ga nikada nitko neće uskratiti", poručili su.