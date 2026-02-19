Hefnerova udovica: 'Vodio je seksualni dnevnik i arhivu golih žena. Neke su bile maloljetne!

Crystal Hefner, udovica osnivača Playboya, na konferenciji za medije u Los Angelesu iznijela je teške optužbe na račun Zaklade Hugh M. Hefner. U pratnji poznate odvjetnice za ženska prava Glorije Allred, otkrila je da postoji golema privatna arhiva koja sadrži tisuće eksplicitnih fotografija žena i detaljan "seksualni dnevnik" koji bi, ako dospije u javnost, mogao uništiti živote mnogih.

Zatražile su hitnu istragu državnih odvjetnika Kalifornije i Illinoisa kako bi se zaštitila privatnost žena čiji su intimni trenuci zabilježeni u tajnim materijalima koji datiraju još iz šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Što se krije u Hefnerovoj arhivi?

Prema riječima Crystal Hefner, riječ je o čak tri tisuće osobnih albuma s tisućama fotografija golih žena, snimljenih prije, tijekom i nakon seksualnih odnosa. Naglasila je da se ne radi o fotografijama koje su ikada objavljene u časopisu Playboy, već o privatnim snimkama koje nisu bile namijenjene javnosti.

Osim fotografija, postoji i Hefnerov osobni dnevnik u kojem je navodno pedantno bilježio imena partnerica, detaljne opise seksualnih činova, a u nekim slučajevima čak i pratio njihove menstrualne cikluse. Najozbiljnije optužbe odnose se na sumnje da se među materijalima nalaze i fotografije maloljetnih djevojaka, kao i žena koje zbog utjecaja alkohola ili drugih opijata nisu mogle dati pristanak na snimanje.

​- Tisuće žena mogle bi biti pogođene. Ovo je pitanje građanskih prava. Ženska tijela nisu vlasništvo, nisu povijest i nisu kolekcionarski predmeti - izjavila je Crystal.

Strah od digitalizacije i uništenih života

Dodatnu zabrinutost izazvala je informacija da zaklada planira digitalizirati cjelokupnu arhivu. Dok su fizički albumi pohranjeni u skladištima predstavljali jedan rizik, digitalne datoteke koje se mogu pretraživati, kopirati i distribuirati otvaraju vrata katastrofi neslućenih razmjera. Crystal i njezina odvjetnica upozorile su na opasnosti od hakerskih napada, curenja podataka, ali i zlouporabe materijala u svrhu izrade "deepfake" sadržaja.

​- Samo jedan sigurnosni propust mogao bi devastirati tisuće života - upozorila je Crystal, dodavši da su mnoge žene s fotografija danas majke, bake i profesionalke koje desetljećima grade svoje živote, nesvjesne da njihove intimne snimke još uvijek postoje.

Cijela situacija dobila je novu dimenziju samo dan prije konferencije za medije, kada je Crystal Hefner, kako tvrdi, smijenjena s pozicije predsjednice Zaklade Hugh M. Hefner. Do smjene je došlo nakon što je izrazila zabrinutost zbog rukovanja spornim materijalima i odbila podnijeti ostavku. Zaklada, koja se javno zalaže za promicanje građanskih prava, zasad se nije oglasila o ovim teškim optužbama. Glavno pitanje koje sada ostaje jest hoće li očuvanje "nasljeđa" Hugha Hefnera doći po cijenu privatnosti tisuća žena ili će vlasti intervenirati prije nego što tajna arhiva postane digitalna noćna mora.

