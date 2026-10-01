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ČISTKA U AMERIČKOJ VOJSCI

Hegseth otpušta generale i admirale: 'Nema debelih,nema transića, samo ratnici'

Piše Filip Sulimanec,
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Hegseth otpušta generale i admirale: 'Nema debelih,nema transića, samo ratnici'
Foto: Kylie Cooper
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Ideološki klaunovi su vani. Patriotski kauboji su unutra, uz testiranje testosterona, rekao je američki ministar rata

Na skupu u bazi američkog Korpusa marinaca Quantico u Virginiji, američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je stotinama mlađih časnika i vojnih dočasnika da je Trumpova administracija ostvarila kulturni zaokret u vojsci.

„Nema debeljka, nema tranzića, nema bradonja, nema čudaka, nema mlakonja, nema radikala. Samo ratnici“, rekao je Hegseth u srijedu. „Ideološki klaunovi su vani. Patriotski kauboji su unutra, uz testiranje testosterona.“

Hegseth je nakon preuzimanja Pentagona obećao smanjiti, kako tvrdi, prenapuhani kor časnika s najvišim činovima. Rekao je da je već ostvario smanjenje od 10 posto te da mu je cilj dosegnuti 20 posto.

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No njegova dosadašnja smjenjivanja, kao i neuobičajen način na koji se uključivao u postupke promaknuća kako bi praktički okončao karijere nekih visokih časnika, izazvali su kritike iz obje američke stranke. Među istaknutijim smijenjenim časnicima bilo je mnogo crnaca i žena, koji su razriješeni dužnosti bez objašnjenja unatoč izvrsnim službenim dosjeima.

Hegseth je također najavio da će Elon Musk biti suvoditelj vladinog projekta koji će proučavati budućnost ratovanja. To će biti prvi Muskovi povratnički koraci u američkoj vladi otkako je vodio kaotični projekt poznat kao „Department of Government Efficiency“ ili DOGE. Musku će se pridružiti Palmer Luckey, izvršni direktor obrambenotehnološke tvrtke Anduril, te Newt Gingrich, bivši republikanski predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa.

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