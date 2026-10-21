Heklanjem protiv samoće: Ostala sam sama i odlučila sam baviti nečim kreativnim

Raspleću se klupka, a s njima i razgovori o tome kako su provele dan. Provlače se konci kroz kukice, ali i priče o tome što su radile dok se nisu vidjele te kome će pokloniti bookmark koji polako nastaje na stolu. Na prvi pogled, tek radionica heklanja, pletenja, vezenja i izrade nakita. No za gospođe koje se ovdje okupljaju, to je puno više - mjesto na kojem imaju razlog izaći iz kuće, naučiti nešto novo i možda najvažnije, biti među ljudima. Jer nakon odlaska u mirovinu, kada se svakodnevni život promijeni, a krug ljudi postane sve manji, ovakva mjesta postaju iznimno važna.

- U životu nisam heklala prije ovog. Obnavljamo stare vještine, što je jako zgodno i kreativno - otkrila nam je Vesna Pajić Rajić, umirovljenica koja se pridružila radionici. Ponosno nam je pokazala svoj bookmark.

- To je korisno za knjige, ako se još uopće čitaju knjige - našalila se.



Vesna je umirovljenica koja se pridružila radionici, a prije mirovine bavila se administracijom u državnoj službi. Bookmark će, kako kaže, pokloniti kćeri ili sinu.





- Ovdje imate druženja, dijelite probleme i radosti, veselja, ali i kreativne ideje, što je jako bitno - rekla je Vesna.



Ispričala nam je kako je za radionicu saznala preko prijateljice koja je glavna voditeljica.

- Tako sam, stjecajem okolnosti ostala sama i što ću sa sobom, idem se kreativno baviti s nečim - objasnila je.



Ova radionica jedna je u nizu u sklopu projekta „Nikada sami“ koji Udruga volontera u palijativnoj skrbi La Verna provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika Grada Zagreba i udrugom Zeleni klik!. Projekt se provodi na području Grada Zagreba te Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Ličko-senjske županije. Ideja za ovu radionicu nastala je kada je i sama postala umirovljenica, rekla nam je Ljerka Kufrin, voditeljica radionice Zlatoruke. Tijekom svake godine planirano je 587 aktivnosti u kojima sudjeluje 304 starije osobe od 55 godina i/ili umirovljenika.

- Jednostavno sam shvatila da s nečim treba započeti, malo dignuti našu 55+ generaciju - kazala je Kufrin.

Predložila je predsjedniku Matice umirovljenika da krenu s kreativnom radionicom, koja je svije mjesto pronašla u okviru projekta "Nikada sami".





- Prvenstveno želimo okupiti ljude, pokazati im što radimo, zainteresirati ih za naše radove, a ujedno samim tim naučiti ih nešto novo. Sigurno da se neki nisu susreli sa stvarima koje radimo, ali ne znači da ih ne mogu naučiti. Sve se može naučiti, samo treba dobra volja - dodala je.

Kaže kako, iako nisu svi jednaki, mnogi umirovljenici ostanu sasvim sami, pa počnu patiti od depresije. Zato su oni tu da im pokažu da mogu popuniti svoje vrijeme, da ne razmišljaju o samoći i da se ne povuku u sebe.



- Za mene ovaj projekt znači jedno dobro druženje i društvo. Ovo okupljanje nam potvrđuje da nismo sami i zaboravljeni i da se ipak netko brine o nama. Tako nas neće napasti demencija, depresija, anksioznost, a i shvatit ćemo kako smo još korisni ovom društvu - rekla je Bonka Miljević.

Kako se radionica primicala kraju, stol je bio ispunjen bookmarkovima svih boja. Od onih koji predstavljaju šahovnicu, do tamnoplavih linija, svaki je pričao priču o jednoj veseloj zajednici gdje su svi prihvaćeni. Projekt "Nikada sami" starijim osobama pruža priliku za druženje, učenje i kvalitetniji život bez socijalne izolacije. Ima za svakoga ponešto. Korektivne vježbe i gimnastika, fitnes, bowling, pikado, nordijsko hodanje, plesne radionice tanga i bachate namijenjene su onima koji u životu žele više pokreta. Tu su kreativne i ekološke radionice koje među ostalim uključuju urbano vrtlarstvo, izradu predmeta od starog tekstila. Organizirane su i radionice financijskog opismenjavanja s ciljem zaštite od prijevara, izleti. Za pojedince koji nisu za grupne aktivnosti, La Verna nudi individualno stručno savjetovanje odnosno psihosocijalnu podršku onima koji trebaju savjet i pomoć kod zabrinutosti, tjeskobe ili tuge koje svaki čovjek može osjetiti pogotovo ako je obitelj pogođena slučajem teške bolesti ili gubitkom bliske osobe.

- Ovaj projekt izuzetno je značajan. Lepeza je radionica od cjeloživotnog učenja preko održavanja fizičke vitalnosti do vježbanja kognitivnih sposobnosti i očuvanja mentalne oštrine, a sve u svrhu zaštite zdravlja starijih osoba. Odaziv je velik i drago nam je zbog toga. Pozivamo sve zainteresirane da izađu iz svojih domova. Ovo je prilika za sve da upoznaju nove ljude, a možda nauče neke nove vještine - kazao je Zvonimir Repač iz Matice umirovljenika Grada Zagreba.

Zašto je bitno reciklirati tekstil, saditi trajnice, što možemo učiniti kako bi smanjili količinu otpada teme su na kojima ćete više saznati na radionicama udruge Zeleni klik!

- To je prostor u kojem se ljudi mogu ne samo družiti, nego razmjenjivati znanja i raditi nešto praktično - kazala je Ana Šabanović iz partnerske udruge Zeleni klik!

Osim radionica, umirovljenicima su na raspolaganju i javne manifestacije na temu prevencije bolesti i očuvanja zdravlja.

- Javne pozive s mjesečnim rasporedima događanja za La Vernu, Maticu umirovljenika Grada Zagreba i Zeleni klik! objavljujemo na društvenim mrežama i službenim stranicama udruga. Znamo da postoje ljudi koji se ne služe digitalnim alatima, a njih pozivamo da nas kontaktiraju. Za naše aktivnosti prethodne prijave i najave nisu nužne. Dovoljno je da pogledaju kalendar, odrede radionicu koja ih zanima i pridruže nam se. Svi su dobrodošli - rekla je Marija Antolin, voditeljica projekta iz udruge Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna.

Jedini uvjet za sudjelovanje na radionicama je registracija uz osobne iskaznice, a za umirovljenike mlađe od 55 godina i dokaz o mirovini. Sve usluge unutar projekta "Nikada sami" su besplatne. Projekt je dio programa Aktivnog starenja u kojem sudjeluje preko 80 organizacija za razvoj civilnog društva iz cijele Hrvatske. Svi projekti su u potpunosti sufinancirani bespovratnim sredstvima, pri čemu je 85 posto sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15 posto dolazi iz državnog proračuna.