Obavijesti

News

DRAMA U ZAGREBU

VIDEO Hitna intervencija iz Čakovca: Helikopterom morali prevesti dijete u Klaićevu

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hitna intervencija iz Čakovca: Helikopterom morali prevesti dijete u Klaićevu
Foto: 24sata

Sve je bilo oko 17.40 sati, a kako doznajemo, helikopter je u Zagreb došao iz Čakovca gdje su dijete dovezli do teniskih terena kako bi ga helikopter mogao preuzeti na poziv tamošnje bolnice

Na nogometnom igralištu pored Klinike za dječje bolesti Zagreb u ponedjeljak poslijepodne odvijala se prava drama. Helikopter je hitno sletio kako bi  dijete prevezli ga bolnicu. 

Sve je bilo oko 17.40 sati, a kako doznajemo, helikopter je u Zagreb došao iz Čakovca gdje su dijete dovezli do teniskih terena kako bi ga helikopter mogao preuzeti na poziv tamošnje bolnice. 

VIDEO: 

Pokretanje videa...

Helikopter pored Klaićeve 00:55
Helikopter pored Klaićeve | Video: Laura Šiprak/24sata

Na motoru u Zagrebu je bio policajac koji je s vatrogascima raščistio trasu do mjesta slijetanja. Građani koji su svemu svjedočili kažu da se radilo o malom djetetu, no službenih informacija o njegovom stanju još nema.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?!

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!
STRAŠNO

FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!

Čovjek je u ponedjeljak ujutro poginuo u nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila, no stanje drugog čovjeka još uvijek nije poznato. Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025