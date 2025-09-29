VIDEO Hitna intervencija iz Čakovca: Helikopterom morali prevesti dijete u Klaićevu

Na nogometnom igralištu pored Klinike za dječje bolesti Zagreb u ponedjeljak poslijepodne odvijala se prava drama. Helikopter je hitno sletio kako bi dijete prevezli ga bolnicu.

Sve je bilo oko 17.40 sati, a kako doznajemo, helikopter je u Zagreb došao iz Čakovca gdje su dijete dovezli do teniskih terena kako bi ga helikopter mogao preuzeti na poziv tamošnje bolnice.

Na motoru u Zagrebu je bio policajac koji je s vatrogascima raščistio trasu do mjesta slijetanja. Građani koji su svemu svjedočili kažu da se radilo o malom djetetu, no službenih informacija o njegovom stanju još nema.