DRAMA U ZAGREBU
VIDEO Hitna intervencija iz Čakovca: Helikopterom morali prevesti dijete u Klaićevu
Na nogometnom igralištu pored Klinike za dječje bolesti Zagreb u ponedjeljak poslijepodne odvijala se prava drama. Helikopter je hitno sletio kako bi dijete prevezli ga bolnicu.
Sve je bilo oko 17.40 sati, a kako doznajemo, helikopter je u Zagreb došao iz Čakovca gdje su dijete dovezli do teniskih terena kako bi ga helikopter mogao preuzeti na poziv tamošnje bolnice.
Na motoru u Zagrebu je bio policajac koji je s vatrogascima raščistio trasu do mjesta slijetanja. Građani koji su svemu svjedočili kažu da se radilo o malom djetetu, no službenih informacija o njegovom stanju još nema.
