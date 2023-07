Helikopterska akcija spašavanja na Mosoru: HGSS izvukao osobu s ozljedama koljena i ramena

Na poziv centra 112, HGSS stanica Split, oko 11 sati dobila je obavijest o unesrećenom planinaru na Svetom Juri (1391 metar), najvišem vrhu istočnog dijela Mosora. Planinar je prilikom pada zadobio ozljedu koljena i ramena, te je zbog nije bio u dobrom stanju kako bi nastavio planinarski pohod, izvijestio je na svojim stranicama HGSS.

Foto: HGSS/Canva

- S obzirom na to da su lokacija unesrećene osobe i morfologiju terena dosta nepristupačni, angažirana je dežurna letača spašavatelja i helikopter HRZ-a. Dva letača spašavatelja HGSS-a spuštena su vitlom iz lebdećeg helikoptera do unesrećene osobe, te je unesrećeni, tehnikom fiksnog užeta u podvezu, transportiran do najbližeg pristupačnog terena - piše HGSS.

Foto: HGSS

Nakon uspješnog zbrinjavanja i transporta, unesrećeni je predan na daljnju obradu dežurnom timu HMS.

HGSS je unesrećenoj osobi poželio brz oporavak, a svojoj ekipi letača spašavatelja i zapovjednom timu HRZ-a ugodan ostatak vikenda.