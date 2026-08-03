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NIŠTA NIJE UGROŽENO

HEP: 'Opskrba strujom je u ovom trenutku sigurna'

Piše HINA,
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HEP: 'Opskrba strujom je u ovom trenutku sigurna'
Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
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HEP navodi da smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena

Hidrološke prilike trenutačno ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava niti sigurnost opskrbe električnom energijom, a vodostaj u akumulacijama na planiranim je i prosječnim razinama, doznaje se u ponedjeljak iz Hrvatske elektroprivrede (HEP).

"U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava niti sigurnost opskrbe električnom energijom", kaže se u HEP-ovom odgovoru Hini na pitanje o utjecaju suše i vrućine na proizvodnju struje i sigurnost opskrbe.

HEP navodi da smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena.

"Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj", kaže HEP.

Što se pak tiče hidrološke situacije, HEP kaže da ju trenutno obilježavaju niži vodostaji, što je uobičajeno i očekivano za ljetno razdoblje.

"Unatoč nižim vodostajima, razine vode u akumulacijskim jezerima nalaze se na planiranim, odnosno prosječnim razinama za ovo doba godine, što omogućuje optimalno upravljanje akumulacijama i proizvodnim kapacitetima hidroelektrana", rekli su Hini iz HEP-a.

HEP navodi da kontinuirano prati hidrološke prilike te proizvodnju iz hidroelektrana prilagođava raspoloživim količinama dotoka, stanju akumulacija i potrebama elektroenergetskog sustava.

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"Sigurnost i stabilnost opskrbe električnom energijom osiguravaju se optimalnim korištenjem svih raspoloživih domaćih proizvodnih izvora te, prema potrebi, nabavom električne energije na tržištu. Takav način rada predstavlja redoviti dio upravljanja elektroenergetskim sustavom, osobito u razdobljima povećane potrošnje, primjerice tijekom toplinskih valova", kaže se u HEP-ovom odgovoru Hini.

HEP, kako navodi, kontinuirano prati stanje u domaćem i regionalnom elektroenergetskom sustavu te upravlja proizvodnim portfeljem i nabavom električne energije kako bi u svim okolnostima osigurao pouzdanu, sigurnu i stabilnu opskrbu svojih kupaca.

Vodostaj hrvatskih i europskih rijeka ovih je dana na povijesno niskim razinama, zbog dugotrajne suše i toplinskih valova.

Uz poremećaje u riječnom prometu, poljoprivredi i industriji to je ugrozilo proizvodnju električne energije.

Tako je zbog preniskog vodostaja Dunava  ugašena nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj, a u Rumunjskoj se miniranjem njegova toka vodu se pokušava preusmjeriti, kako bi je bilo dovoljno za hlađenje nuklearne elektrane Černavoda. Hidroelektrana Đerdap na granici Srbije i Rumunjske radi s petinom kapaciteta.

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Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.

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