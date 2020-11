Herman: 'Spreman sam biti kandidat za gradonačelnika Zagreba ako to odluči stranka'

Mislav Herman, jedini kandidat za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, rekao je u nedjelju da će konsolidiranje i stabiliziranje gradskoga odbora stranke biti prvi zadatak.

<p>"Smatram da zahvaljujući svom dosadašnjem iskustvu i dugogodišnjem angažmanu u stranci mogu postići ono što je najbitnije za zagrebački HDZ a to je njegova brza konsolidacija i stabilizacija kako bi se pripremili za lokalne izbore na kojima ćemo Zagrepčanima ponuditi najbolju listu sa prepoznatim kandidatima za Gradsku skupštinu", izjavio je liječnik <strong>Mislav Herman</strong> nakon glasovanja na stranačkim izborima.</p><p>Najavio je i da će vrlo brzo nakon formiranja zagrebačkog HDZ-a na unutarstranačkim konzultacijama naći najboljeg kandidata za gradonačelnika Zagreba.</p><p>Nije želio konkretno odgovoriti na upit hoće li on kao predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a biti kandidat za gradonačelnika, poručivši kako će o tome odlučiti njihova unutarstranačka tijela.</p><p>"Ako unutarstranačka tijela odluče da sam to ja, spreman sam preuzeti tu odgovornost", rekao je.</p><p>Podsjetivši kako je na izborima u srpnju predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pokazao da se sa konsolidacijom i stabilizacijom stranke može napraviti jako puno, Herman je kazao da je u sve četiri izborne jedinice zagrebački HDZ postigao povijesni uspjeh.</p><p>To, poručio je, planiraju i ponoviti na lokalnim izborima u svibnju iduće godine. Smatra i da će tada HDZ preuzeti Grad Zagreb.</p><p>Upitan o suradnji sa zagrebačkim gradonačelnikom <strong>Milanom Bandićem</strong> i problemima vezanim uz projekt sljemenske žičare, Herman je rekao da će suradnja s Bandićem ići i dalje podsjetivši i da je ta žičara, kao i rotor, bio jedan od HDZ-ovih kapitalnih amandmana.</p><p>"Žičara nam je izrazito važna i jasno da nismo presretni zbog ovoga što se sada o žičari piše i zbog novih elemenata koji su izašli u javnost", kazao je. Poručio je i kako ne žele prejudicirati ničiju krivnju, pa niti gradonačelnika Bandića.<br/> <br/> Herman je rekao i da su zagrebačkoj Gradskoj skupštini zatražili detaljno financijsko izvješće o projektu sljemenske žičare i kada ga prouče izaći će s daljnjim izjavama. </p><p>Herman je, na novinarski upit, najavio i da će na mjestu predsjednika zagrebačke Gradske skupštine zamjeniti Dragu Prgometa koji je dao ostavku na tu funkciju. </p><p>"Prva točka sljedeće sjednice zagrebačke Gradske skupštine, 8. prosinca, je razrješenje Prgometa i imenovanje mene. Možemo reći da je gotovo sigurno da sam od 8. prosinca novi predsjednik zagrebačke Gradske skupštine", kazao je.</p><p>Herman je rekao i da će, zbog epidemiološke situacije, Skupština "biti hibridna" tj. po modelu kakve su i sjednice Hrvatskog sabora. To znači da zastupnici koji iz opravdanih razloga ne mogu nazočiti sjednici će sudjelovati u raspravi i glasovanju putem videolinka. </p><p> <br/> Članovi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) danas biraju nova vodstva općinskih, gradskih i županijskih organizacija te HDZ-a Grada Zagreba.</p><p>Ukupno 209.271 članova stranke s pravom glasa na ukupno 576 biračkih mjesta, od čega u Gradu Zagrebu njih 17, bira po načelu jedan član jedan glas.</p>