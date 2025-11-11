Obavijesti

RASPRAVA OKO POKLIČA

Zagrebačka skupština u dnevni red stavila i raspravu o ZDS-u!

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL, Luka Antunac/PIXSELL, Matija Habljak/PIXSELL, Canva

HDZ-ov Mislav Herman u raspravi je zaključio kako je Tomislav Tomašević prikriveni fan Thompsona jer mu je odobrio dva koncerta...

Zagrebačka Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič "Za dom spremni".

''Ovaj zaključak zasniva se na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH, kao i na stajalištima Ustavnog suda RH te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava ''Za dom spremni'' ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnu na temelju naciolanlne rasne i vjerske pripadnosti'', stoji u prijedlogu SDP-a i Možemo.

Ovu je mjeru već ranije najavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je pjevač Marko Perković Thompson zatražio drugi koncert u zagrebačkoj Areni za 28. prosinca.

''Rekao sam da ćemo uvesti u uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti taj protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i u drugim gradskim prostorima, Do tada neće biti ugovaranja nikakvih novih koncerata'', rekao je Tomašević.

Ovime se želi, dodao je gradonačelnik, onemogućiti ponovno skandiranje pozdrava ''Za dom spremni'' kao što je to bio slučaj na koncertu na hipodromu u srpnju ove godine.

''S obzirom na recente događaje kojima svjedočimo kako u Zagrebu, tako u Hrvatskoj, klubovi Možemo i SDP-a smatraju da je potrebno bez odgode primijeniti mjere navedene u zaključku'', rekla je u obrazloženju vijećnica Možemo Iva Ivšić.

Burna rasprava

HDZ-ov Mislav Herman u raspravi je zaključio kako je Tomislav Tomašević prikriveni fan Thompsona jer mu je odobrio dva koncerta. "Što ste mislili da on neće pjevati Bojnu Čavoglave nego Zeko i potočić?", zapitao je Herman, javlja Dnevnik.hr.

- Meni se čini kako ste vi najveći fan Thompsona i znate prepoznati domoljubni osjećaj jer niste organizirali jedan, već dva koncerta Marka Perkovića Thompsona. Budite frajer i odobrite u Areni i treći koncert u Zagrebu - kazao je Herman.

Marija Selak Raspudić (NL) od Tomaševića je tražila odgovor na pitanje koji su sve gradski djelatnici i zastupnici nazočili izložbi velikosrpskog akademika Medakovića otvorenoj u petak u Zagrebu, javlja Jutarnji.

-  Na izložbi povodom Dana srpske kulture trebao je sudjelovati u protokolu zamjenik Korlaet koji je trebao održati govor. Međutim, na izložbi nitko nije bio jer smo neposredno prije same izložbe saznali kako je Medaković surađivao u izradi Memoranduma SANU-a, što nam je neprihvatljivo, te zato nitko nije ušao na izložbu - odgovorio je Tomašević.

