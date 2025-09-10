Obavijesti

News

Komentari 1
TVRDI DA JE SUFICIT LAŽAN

Herman uoči Skupštine: Grad Zagreb u neodrživoj financijskoj situaciji. Posljedice će biti loše

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Herman uoči Skupštine: Grad Zagreb u neodrživoj financijskoj situaciji. Posljedice će biti loše
Zagreb: Članovi Kluba gradskih zastupnika HDZ-a održali konferenciju za medije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HDZ-ov Herman tvrdi da je suficit imaginaran zato što nije bilo novčane transakcije, a realnost je da već lani nije bilo suficita od 67,5 milijuna eura, nego je zapravo bio deficit od 156 milijuna eura

Potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine HDZ-ov Mislav Herman u srijedu je, dan uoči skupštinske sjednice, ustvrdio kako se Grad nalazi u neodrživoj financijskoj situaciji zato što vodi neodrživu financijsku politiku koja će donijeti ozbiljne posljedice. 

"Grad Zagreb nalazi se u neodrživoj financijskoj situaciji zato što vodi neodrživu financijsku politiku koja će donijeti u budućim razdobljima ozbiljne i loše posljedice za gradske financije, a time i za život građana Zagreba", rekao je Herman na konferenciji za novinare Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU uoči sutrašnje skupštinske sjednice na čijem su dnevnom redu rebalans gradskog proračuna i izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP). 

Govoreći o rebalansu, Herman je rekao kako u dokumentu stoji da rebalans pokazuje manjak od 137 milijuna eura, a umjesto da se u gradskoj vlasti suoče s tim problemom oni taj manjak pokrivaju s fiktivnim viškom iz prethodne godine od 144 milijuna eura.

"To je lažni suficit iz prethodne godine koji je temeljen na prijenosu imovine sa Grada na ViO (Vodoopskrbu i odvodnju), famoznoga pročistača otpadnih voda", kaže Herman. 

Zagreb: Članovi Kluba gradskih zastupnika HDZ-a održali konferenciju za medije
Zagreb: Članovi Kluba gradskih zastupnika HDZ-a održali konferenciju za medije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Objasnio je da je suficit imaginaran zato što nije bilo novčane transakcije, a realnost je da već lani nije bilo suficita od 67,5 milijuna eura, nego je zapravo bio deficit od 156 milijuna eura, a ove godine Grad tekuću godinu financijski ne završava s nikakvim suficitom nego s kumulativnim manjkom od 281 milijun eura koji se prenosi u 2026. 

"To nije samo računovodstvena stavka, to je ozbiljna prijetnja financijskoj stabilnosti Grada Zagreba", upozorio  je Herman. 

Upozorio je i da se u rebalansu Grad odriče gotovo 26 milijuna eura bespovratnih EU sredstava, smanjuju se ulaganja u nove objekte i održavanje postojećih. Greenway - biciklistička magistrala pretvorena je u propali projekt, ulice Sarajevska, Heinzelova i Osječka suočavaju se s ozbiljnim kašnjenjima, Jarunski most i Medpotoki su "praktički izbačeni iz planova", a "Gradska knjižnica Paromlin je stala i pitanje je hoćemo li je uopće imati do kraja ovoga desetljeća". 

Za izmjene i dopune GUP-a, Herman kaže da pokazuju nedostatak vizije o modernom Zagrebu, te da je gradu napokon potreban novi GUP.  

Kaže da se u pojedinim zonama smanjuju koeficijenti izgrađenosti da te mjere da je priuštivo stanovanje dovedeno u pitanje i da će cijena kvadrata stana vjerojatno narasti, a u nekim zonama imamo nelogičnu liberalizaciju prenamjene zemljišta.

Nalazimo i floskule o prometnom rasterećenju bez konkretnih projekata, podzemne garaže predviđene su u gotovo svim blokovima Donjega grada što prijeti devastacijom, zanemaruje se socijalno stanovanje i izgradnja vrtića, škola, ambulanta i zelenih površina, pogoduje se velikim investitorima a potrebe građana, prvenstveno stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, ostaju neriješeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ruski diplomat: 'Nema dokaza da su to naši dronovi'. Vlada: Pronašli smo ostatke projektila
DRAMA NA NEBU

Ruski diplomat: 'Nema dokaza da su to naši dronovi'. Vlada: Pronašli smo ostatke projektila

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025