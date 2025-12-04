Heroj iz Hong Konga koji to ne želi biti: 'Srce mi se slama što nisam uspio spasio sve susjede'

Četrdesetogodišnji William Li iz Hong Konga danima se bori s titulom koju nikako ne želi: heroj. Iako je u smrtonosnom požaru u kompleksu Wang Fuk Court pomogao susjedima da se izvuku iz plamena koji je odnio najmanje 159 života, Li kaže da ga progoni misao na one koje nije uspio spasiti.

- Srce mi se slama svaki put kad me netko nazove herojem - rekao je kroz suze u razgovoru za BBC.

Tjedan nakon tragedije, vatrogasci još pretražuju ruševine sedam potpuno spaljenih stambenih tornjeva u potrazi za tijelima oko 30 nestalih stanovnika, ljudi koji su, poput Lia, bili kod kuće u trenutku kada je požar buknuo i u nekoliko minuta pretvorio zgradu u klopku.

Na nalog administrativnog čelnika Hong Konga, nezavisno povjerenstvo sada istražuje što je dovelo do katastrofe i zašto je toliko stanovnika ostalo zarobljeno. Već je otkriveno da je oko objekta bila postavljena zaštitna mreža koja nije bila otporna na vatru, dok su protupožarni alarmi navodno zakazali, zbog čega Li u početku nije shvatio ozbiljnost situacije kada ga je supruga nazvala i rekla da zgrada gori.

Umjesto bijega, proveo je desetak minuta skupljajući stvari. No kad je otvorio vrata, dočekao ga je gusti crni dim koji ga je natjerao da se vrati u stan. Dok je supruga paničarila na telefonu, Li je improvizirao, nabio mokre ručnike pod vrata i pokušao smisliti plan.

Drama u hodniku

Kroz dim koji se uvlačio posvuda, začuo je glasove. Napipao je dvoje susjeda i uvukao ih u stan. U isto vrijeme, u obližnjem bloku 66-godišnja Bai Shui Lin lupala je ljudima na vrata, pokušavajući upozoriti obitelji na opasnost. Spasila ih je najmanje tri, ali sama nije preživjela.

- Da sam je zamolio da ode minutu ranije, mislim da bi preživjela - rekao je njezin sin Yip Ka-Kui za CBS. - Ali poznajemo je. Ne bi otišla bez da upozori druge.

U Lijevom stanu, spašeni su mu susjedi rekli da su prije toga čuli još jedan glas u hodniku - kućnu pomoćnicu koja je pozivala stariju ženu. Taj je glas potom utihnuo.

- Osjećam se jako krivim. Neki ljudi nisu spašeni, a ja nisam ponovno otvorio vrata i pokušao ih pronaći - priznao je.

Zarobljeni bez izlaza

Vrijeme je prolazilo, a mogućnosti bijega su nestajale. Jedan izlaz je gutao plamen, drugi je, tvrdio je Liov susjed, bio zaključan. Skok s drugog kata bio je preopasan zbog eksplozija i širenja vatre. Zarobljen u svom domu, Li je čekao više od dva sata.

- To je bio prvi put da sam osjetio da mi je smrt blizu - rekao je. Putem WhatsAppa počeo je slati oproštajne poruke prijateljima: - Ne mogu pobjeći. Ako mi se nešto dogodi, brinite o mojoj djeci.

Konačno, dva i pol sata nakon izbijanja požara, vatrogasci su dosegli prozor. Li je inzistirao da prvi izvuku stariji par.

- Rekli smo mu da bi on trebao prvi. Odbio je, govoreći da je mlad i da može izdržati - rekla je susjeda lokalnim medijima.

Borba s traumom

Kad su se vatrogasci vratili po njega, Li se jedva odvojio od doma ispunjenog uspomenama. Ponovno se sastao s obitelji, ali tek u bolnici shvatio je razmjere traumatičnog iskustva.

- Kad sam stigao na hitnu, koljena su mi popustila. Miris dima stalno mi je bio u nosu. Samo sam želio maknuti taj miris sa sebe - prisjetio se.

Na odjelu je napokon dopustio sebi da zaplače. Kaže da mu je prvi put bilo teže otići iz bolnice nego ostati. Unatoč šoku, odlučio je javno govoriti o tragediji.

- Nadam se da će se javiti što više ljudi kako bi se pronašla istina. Stanovnici Wang Fuk Courta zaslužuju odgovore i pravdu - poručio je.