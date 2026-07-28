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PREPOZNAO GA S FOTOGRAFIJA

Ivan iz Ljubuškog ispričao kako je uhvatio Poljaka: 'Pomislio sam da je možda naoružan...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 5 min
Ivan iz Ljubuškog ispričao kako je uhvatio Poljaka: 'Pomislio sam da je možda naoružan...'
Foto: Avaz
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Telefon mi ne prestaje zvoniti. Moja poruka svima je da širimo ljubav i budemo zajedno. Ovdje vidim svoju budućnost, poručio je

Ivan Vučić iz Cerna kod Ljubuškog postao je junak dana nakon što je pomogao svladati poljskog državljanina osumnjičenog za skrnavljenje Međugorja, čime je omogućio policiji da ga uhiti. Kako je ispričao za Dnevni avaz, sve se dogodilo dok je vozio auto. U jednom je trenutku uočio muškarca za kojim je policija tragala te ga prepoznao zahvaljujući fotografijama i snimkama objavljenima tijekom potrage.

- Odmah sam krenuo za njim. Morao sam skočiti na njega kako bih ga onesposobio. Bio je nasilan i pokušavao se otrgnuti, ali morao sam upotrijebiti silu kako bih ga smirio - rekao je Vučić, koji inače radi kao zaštitar.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Međugorje: Vidjelica Marija Pavlović Lunetti u molitvi na 10. godišnjicu ukazanja, 25.6.1991. Međugorje: Vidjelica Marija Pavlović Lunetti u molitvi na 10. godišnjicu ukazanja, 25.6.1991. Međugorje: Vidjelica Marija Pavlović Lunetti u molitvi na 10. godišnjicu ukazanja, 25.6.1991.
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Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

Dodao je kako ga je posebno pogodilo ono što se dogodilo u Međugorju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jako me pogodilo kada sam vidio snimke iz Međugorja. To je veliko svetište. Nažalost, uvijek će biti takvih ljudi. Prošlo mi je kroz glavu da je možda naoružan, ali sam ipak krenuo - kazao je.

Nakon njegove brze reakcije na mjesto događaja stigla je policija koja je privela osumnjičenog.

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STAVILI MU LISICE Ovo je Poljak kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju. Predali ga policiji

Vučić kaže kako mu se nakon događaja život preko noći promijenio.

- Telefon mi ne prestaje zvoniti. Moja poruka svima je da širimo ljubav i budemo zajedno. Ovdje vidim svoju budućnost - poručio je.

Podsjetimo, poljskog državljanina sumnjiči se da je tijekom noći u Međugorju zapalio vanjski oltar iza crkve sv. Jakova te oskvrnuo Gospin kip i druga mjesta molitve. Nakon uhićenja predan je nadležnim tijelima, a Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za njega zatražiti određivanje pritvora.

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