'Heroj' iz Manchestera priznao: Krao sam mobitele ozlijeđenih

Bekućnik koji je proglašen herojem zapravo je iskoristio priliku i pokrao žrtve napada u Manchester Areni na koncertu Ariane Grande u svibnju.

U vrijeme napada nalazio se u predvorju, a brojim medijima prepričao je vrlo emocionalne doživljaje u kojima je spašavao ranjene i bio uz njih sve dok hitna pomoć i policija nisu došli. No, njegov altruizam zasijenila je snimka nadzorne kamere koja je pokazala da je "heroj" Chris Parker zapravo krao od žrtava.

Dok su ranjeni ležali na podu, on se uporno vraćao i vrebao ih, javlja Independent. Pauline Healey, kojoj je u napadu ubijena maloljetna unuka, ukrao je torbicu i mobitel, a njenu kreditnu karticu iskoristio je kako bi si kupio hranu. Pakrer je izjavio kako je kriv za to, no da za ostale krađe i prijevare koje mu tužitelj želi "prišiti" - nije.

Iako je viđen na kameri kako uzima kaput i pretresa džepove, Parker tvrdi da ga nije ukrao.

Brojni građani ostali su taknuti njegovim gestama ranije prošle godine te su mu donirali oko 52.000 funti kako više ne bi bio beskućnik. Crowdfunding stranica GoFundMe tvrdi da je novac i dalje na njihovom računu te da do Parkera nikad nije došao.