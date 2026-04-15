Prava drama odvila se prošlog tjedna u srednjoj školi u američkoj saveznoj državi Oklahoma, gdje je ravnatelj vlastitim tijelom zaustavio naoružanog napadača i spriječio potencijalni pokolj. Prema snimkama nadzornih kamera, 60-godišnji ravnatelj Kirk Moore suočio se s bivšim učenikom, 20-godišnjim Victorom Leejem Hawkinsom, koji je u školu došao s dva napunjena poluautomatska pištolja. Napadač je upao u predvorje škole i počeo prijetiti, naredivši prisutnima da legnu na pod. Pokušao je zapucati prema jednom učeniku, no oružje mu je u tom trenutku zakazalo. Zatim je uperio pištolj u drugog učenika, koji ga je preklinjao da ne puca, javlja New York Post.

DRAMATIČNA SNIMKA Naoružan uletio je u školu u Oklahomi. Ravnatelj heroj skočio na njega

U tom trenutku ravnatelj Moore, koji u školi radi više od 35 godina, dotrčao je u predvorje kako bi provjerio što se događa.

Napadač je tada zapucao i pogodio ga u nogu, no to ga nije zaustavilo. Moore je nasrnuo na njega, srušio ga na pod i prikovao, spriječivši ga da ponovno zapuca. U borbi mu je uspio pritisnuti ruku u kojoj je držao oružje, sve dok pištolj nije pao na pod.

U pomoć je ubrzo priskočio i drugi muškarac koji je dotrčao te dodatno osigurao situaciju i odmaknuo oružje od napadača.

Vlasti su kasnije potvrdile da je Moore bio jedina ozlijeđena osoba u incidentu, a njegovo brzo djelovanje spriječilo je daleko teže posljedice.

Istragom je utvrđeno da je napadač ukrao oružje od svog oca te priznao kako je planirao izvesti napad po uzoru na Columbine High School masakr.

Protiv njega su podignute optužnice za pokušaj ubojstva i druga kaznena djela povezana s oružjem, a na sud bi trebao izaći 8. svibnja.

Ravnatelj Moore nakon svega poručio je da se oporavlja i da je stabilno, dok su ga kolege i lokalni dužnosnici proglasili herojem.

- Njegova reakcija spasila je živote - istaknuli su iz policije, naglašavajući da je brza intervencija osoblja škole bila ključna u sprječavanju tragedije.