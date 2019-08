Heroj s Tajlanda: Svako dijete iz špilje izvlačili smo 3,5 sati

Cijeli svijet se udružio da omogući to spašavanje. Ja nisam neki emotivac, ali priznajem, zagrlio sam par ljudi nakon svega. I opaki špiljski ronioci tada su pustili po suzicu, kazao je Chris Jewell na predavanju u bunkerima Paklenice.

Jewell je jedan od četvorice Britanaca, uz Ricka Stantona, Jasona Malinsona i Johana Volanthena, koji su iz špilje Tham Luang na Tajlandu spasili 12 dječaka i trenera lanjskog srpnja. Dječaci su s trenerom ušli u duboku špilju, ali im je bujica voda od nagle kiše prepriječila izlazak, potopivši tunele poput sifona. Drama je trajala dva tjedna, pratio ju je cijeli svijet i završila je sretno.

- Da je netko osmislio takav scenarij za Hollywood, bio bi to pretjerano i za film. Na koncu će takav film zbilja i snimiti, ali tada je to bilo vrlo riskantno. Mi smo obučeni za ronjenje u mutnim vodama i uskim prolazima, ali ovo je bila vrlo rizična operacija i nismo imali velika očekivanja da ćemo ih naći žive. Nakon što su Rick i John našli dječake u špilji i proveli do njih optički kabel, svijet je poludio! Netko je objavio njihovu snimku na internetu prije nego su ronioci uspjeli izaći van iz pećine - kazuje Jewell.

Prva dva dana nisu mogli ni prići špilji jer je iz nje izlazila bujica vode. Vrijeme se potom umirilo i kiša je prestala, a prema vremenskoj prognozi imali su nekoliko dana suhog vremena. Razmatrali su različite načine rješavanja problema, od ispumpavanja vode pa do bušenja planine, ali onda je odlučeno da će ih izvući špiljski ronioci i to uspavane. Odobrenje je trebalo proći više razina dok na koncu tajlandski kralj nije dao zeleno svjetlo.

- Neka djeca nisu ni znala plivati, a kamo li roniti i provlačiti se kroz uske podvodne prolaze. Zato smo ih odlučili uspavati. Od ljudi obučenih za špiljsko ronjenje imali smo jednog anestetičara i veterinara. Davali smo djeci ketamin za konje! Mogli smo dobiti bilo koji dio opreme na svijetu, jer su svi htjeli pomoći, ali nismo imali vremena čekati da to stigne pa smo improvizirali s onim što imamo. Djeci su stavili posebne maske spojene na spremnik sa čistim kisikom koji im je bio ispod trbuha. Držali smo dijete ispod sebe, tako da ne može lupiti glavom ni o dno ni o strop tunela, što zbog spremnika s kisikom, što zbog ronioca iznad sebe. Jer, bilo je tako mutno da se baš ništa nije vidjelo. Mi smo imali po dva spremnika vezana o bokovima. Prolazi koji su bili "plitki", na svu sreću bili su široki, tako da smo se u tim dijelovima okretali i dijete držali sa strane, pored sebe, umjesto ispod. Za doći do njih trebalo nam je oko sat i pol, a za izvući svako dijete po tri, tri i pol sata. Znali su se buditi pa smo ih morali opet sedirati da ih ne uhvati panika, a putem smo mijenjali i boce s kisikom koje smo prethodno unijeli u špilju. Trenera smo izvukli zadnjeg, također uspavanog. Nije bio puno veći od djece. Mi smo ih dovodili do suhog dijela špilje, kojih 800 metara prije izlaza, a tamo su ih preuzimale druge spasilačke službe - kazao je Jewell te dodao da je bio sretan što je "upalilo" i što priča ima sretan kraj.

Naime, svih 12 dječaka, trener i još četvorica ljudi koje su poslale tajlandske vlasti, a koji su ostali bez kisika, spašeni su. U špilji je život izgubio radnik iz Tajlanda koji je radio na dovođenju kisika u špilju u sklopu druge strategije spašavanja.