Heroji iz Jesenja: Osmero vatrogasaca pješice se probijalo kroz snijeg da oslobode puteve

U protekla tri dana Općinu Jasenje u Krapinsko-zagorskoj je zahvatilo snježno nevrijeme koje je odsjeklo zaseoke. Neki stanovnici nemaju struje, a nisu niti mogli proći kroz snijeg kojeg je na nekim mjestima napadalo i do 60 centimetara.

POGLEDAJTE VIDEO:

U pomoć, na teren je jučer izašla ekipa iz DVD-a Gornje Jesenje, njih osmero je pješačilo pet kilometara kako bi na području Brda Jesenjskog probili put prema odsječenim zaseocima Flaši, Gornji, Donji i Srednji Šaški.

- U jednom dijelu živi svega osmero ljudi, od kojih su četvero djeca. Neki vatrogasci su otišli s posla kako bi pomogli ljudima jer kako kaže kolega, tko bude, ako nećemo mi - priča nam predsjednik DVD-a Gornjeg Jesenja Karlo Habjanec pa nastavlja.

- Nas sedam muškaraca i naša kolegica smo cijeli dan proveli u snijegu, a to je ujedno i naša prva intervencija ove godine. Mi smo krčili put, kako bi mogao proći traktor s ralicom, no i on je zapeo pa jedno vrijeme - smije se sad Habjanec iako su svi promrzli.

Osim stanovnika zahvalio im je i načelnik općine Dario Cvrtila na svom Facebook profilu.

