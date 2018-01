Heroji Međimurja: Iz gorućeg automobila spasili su mladića

Međimurski policajci Marinko Orsag (34), Davor Špoljar (32) i Dejan Kočiš (35) lani u veljači iz gorućeg su automobila spasili unesrećenog mladića (18).

Mladi vozač u Svetoj Mariji na ravnom dijelu ceste izgubio je nadzor nad automobilom. Sletio je u jarak. Prednjim dijelom udario je u dvorišnu ogradu kuće. Auto je iznenada planuo. Policajci Orsag i Špoljar vraćali su se iz Kotoribe prema Prelogu iz noćne smjene.

- Iz daljine smo primijetili crni dim. Zaustavili smo se 20-ak metara od toga. Vidjeli smo da je riječ o osobnom vozilu koje je udarilo u stup. Na vozilu je počela izbijati vatra iz motora, a vozač je pokušavao izaći kroz vrata, no nije mogao. Vozačeva vrata zapriječio je stup, a suvozačeva vrata su bila zaglavljena - rekao je Orsag te dodao da je kolega Špoljar otišao iza vozila jer su ga htjeli izvući sa stražnje strane. Nisu uspjeli. Na jedvite jade naposljetku su otvorili vrata suvozača i unesrećenog uspjeli izvući. Pozvali su Hitnu pomoć i vatrogasce.

- Tad je autom naišao kolega Dejan Kočiš, koji je u vozilu imao mali vatrogasni aparat. Pokušao je ugasiti požar na vozilu na kojem se vatra sve više širila, no to nije bilo dovoljno. Kako je kolega Kočiš član DVD-a Donji Mihaljevac već podosta godina, znao je šifru na vratima spremišta DVD-a Sveta Marija pa smo otišli po veći aparat, a u međuvremenu su već došli i vatrogasci iz Svete Nedelje te ugasili vatru do kraja - rekao je Orsag, koji je također i vatrogasac.

- Vidio sam početnu fazu požara i najvažnije je bilo da unesrećenog maknemo iz gorućeg auta. Svaki bi kolega napravio isto kao i nas trojica jer u takvim slučajevima mislimo jedino kako pomoći. Adrenalin radi i ne mislimo na opasnost i sebe. Obučeni smo za takve situacije - rekao je Kočiš. Davor Špoljar se slaže sa svojim kolegama.

- Kad se radi o takvim situacijama, ne mislimo na sebe. Bitno je da pomognemo i spasimo čovjeka - kaže Špoljar koji se, uz policijski posao, bavi i nogometom. Vodstvo općine Sveta Marija za hrabrost tijekom spašavanja vozača policajce je nagradilo zahvalnicama. Zbog prisebnosti i brze reakcije uspjeli su na vrijeme izvući mladića iz gorućeg Peugeota 406 i spasiti mu život iako je bio teško ozlijeđen.

Zahvalila im je vozačeva mama

Oni su tu, kažu naši heroji, prije svega radi građana, njihove sigurnosti i spašavanja života. Policajcima je na svemu zahvalila mladićeva majka. Izvukao se gotovo bez ozljeda, uz nekoliko ogrebotina i iščašeni kuk. Svi su sretni da je dobro prošao.