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ISTA FOTOGRAFIJA, 35 GODINA KASNIJE PLUS+

Heroji Rujanskog rata: 'Zajedno smo išli u školu, a i zajedno smo branili domove od agresora...'

Piše Petra Mustać,
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Heroji Rujanskog rata: 'Zajedno smo išli u školu, a i zajedno smo branili domove od agresora...'
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Privatni album
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Crno-bijela fotografija iz Rujanskog rata 1991. ponovno je povezala četvoricu Vodičana. Fotografirao ih je ratni reporter. Otišli su se boriti i zaboravili na fotografiranje. ‘Svatko tko je mogao, priključio se obrani’

Ratna je 1991. Ljeto se bliži kraju, a u Dalmaciji sve vrije. Četvoricu mladih Vodičana ispred ulaza u Hotel Punta, koji je tad bio stožer 113. brigade, primijetio je ratni reporter, stranac, i zamolio ih da napravi fotografiju. Oni su pristali na fotografiranje i otišli se boriti, a na događaj skroz zaboravili.

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Komentari 4
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