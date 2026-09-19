Heroji Rujanskog rata: 'Zajedno smo išli u školu, a i zajedno smo branili domove od agresora...'

Crno-bijela fotografija iz Rujanskog rata 1991. ponovno je povezala četvoricu Vodičana. Fotografirao ih je ratni reporter. Otišli su se boriti i zaboravili na fotografiranje. ‘Svatko tko je mogao, priključio se obrani’
ISTA FOTOGRAFIJA, 35 GODINA KASNIJE PLUS+
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Ratna je 1991. Ljeto se bliži kraju, a u Dalmaciji sve vrije. Četvoricu mladih Vodičana ispred ulaza u Hotel Punta, koji je tad bio stožer 113. brigade, primijetio je ratni reporter, stranac, i zamolio ih da napravi fotografiju. Oni su pristali na fotografiranje i otišli se boriti, a na događaj skroz zaboravili.
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