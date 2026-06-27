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Hezbolah odbacio sigurnostni sporazum s Izraelom: 'To je predaja, nastavljamo otpor'

Piše HINA,
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Hezbolah odbacio sigurnostni sporazum s Izraelom: 'To je predaja, nastavljamo otpor'
Foto: Amir Cohen

Sukob koji traje usporedo s većim ratom s Iranom raselio je iz domova više od milijun Libanonaca

Vođa Hezbolaha Naim Kasem odbacio je u subotu sigurnosni sporazum između Libanona i Izraela kojemu je SAD posredovao, jedan dan nakon što je potpisan, opisavši sporazum kao predaju Izraelu. U posljednjem primjeru neprijateljstava, unatoč primirjima i sporazumima, Izrael je u subotu pokrenuo napad na jug Libanona.

Sukob koji traje usporedo s većim ratom s Iranom raselio je iz domova više od milijun Libanonaca.

Hezbolah i Iran rekli su da je Washington obećao okončati neprijateljstva u Libanonu u sklopu memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije dva tjedna između SAD-a i Irana kako bi se okončao širi rat.

dan nakon sporazuma Izrael napao južni Libanon
Izrael napao južni Libanon

Okvir dogovoren u petak između Izraela i Libanona traži povlačenje Izraela u fazama iz nekih dijelova južnog Libanona, uz raspoređivanje libanonske vojske. No izraelskim snagama bilo bi dopušteno ostati u proširenoj sigurnosnoj zoni neko vrijeme, do daljnje provedbe sporazuma.

U priopćenju, Kasem je sporazum nazvao "ništavnim" te je optužio libanonsku vladu za jednostrane ustupke i podrivanje libanonske sigurnosti.

Kritizirao je provedbe koje povezuju izraelsko povlačenje s razoružanjem Hezbolaha, rekavši da se njima suštinski ozakonjuje izraelska vojna prisutnost i da prelazi "sve crvene linije".

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Skupina će nastaviti svoj oružani otpor, dodao je, rekavši: "Nismo napustili bojišnicu u najtežim okolnostima i nećemo ju napustiti."

Kasem je rekao da bi iransko-američki memorandum o razumijevanju, koji garantira libanonski teritorijalni integritet trebao služiti kao temelj za okončanje sukoba, prije nego trilateralni sporazum postignut uz posredovanje Washingtona u petak.

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