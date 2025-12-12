HGK: Novi zakon o prostornom uređenju donosi jasna pravila i brže procedure za investitore

Iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) u petak su izvijestili da je prijedlog novog zakona o prostornom uređenju predstavljan članovima Udruženja graditeljstva HGK, koji su podržali Zakon, kojim se, kako se ističe, otklanjaju dileme i jasno odgovara na pitanja o prostornim uvjetima provedbe projekata.

Investitori dobivaju nedvosmislene odgovore umjesto prijašnje pravne nesigurnosti i prepuštenosti pojedinačnim interpretacijama i proizvoljnim ocjenama, navodi se u priopćenju HGK.

"Vlada je u Hrvatski sabor uputila novi Zakon o prostornom uređenju, koji donosi ono što je gospodarstvu nedostajalo: jasna pravila, brže procese i stabilan okvir ulaganja te uspostavlja moderni, europski sustav planiranja koji povećava konkurentnost Hrvatske i otvara prostor novim investicijama", istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović.

Dodao je da je činjenica da dosadašnje procedure nisu bile dovoljno jasne, stoga smatraju iznimno pozitivnim što novi Zakon po prvi puta obvezuje i nositelja izrade i stručnog izrađivača na cjelovito planiranje prostora sa svim propisanim sadržajima.

U priopćenju također navode i da se prostor više ne planira prema individualnoj volji, već prema pravilima koja štite javni interes. Javni interes se očituje, kad je gospodarski sektor u pitanju, u odgovornom i sustavnom prostornom planiranju. Takvo integralno planiranje, putem digitalne platforme, značajno skraćuje vrijeme pripreme projekata te stvara temelje za moderniji i učinkovitiji razvoj prostora.

Ocjenjuju i da taj zakon, nakon dugih godina iščekivanja, donosi odlučan iskorak prema zelenoj i digitalnoj Hrvatskoj te nakon razdoblja neujednačenih tumačenja, sporih procedura i neusklađenih prostornih planova, donosi jasna pravila, brže procese i veću pravnu sigurnost — preduvjete za snažan investicijski ciklus.

"Hrvatska postaje pouzdano i poticajno okruženje za domaće i strane investitore, stoga Hrvatska gospodarska komora daje punu podršku ovom Zakonu", zaključuje se u priopćenju.