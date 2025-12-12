Obavijesti

News

Komentari 0
'POTIČE INVESTICIJE'

HGK: Novi zakon o prostornom uređenju donosi jasna pravila i brže procedure za investitore

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HGK: Novi zakon o prostornom uređenju donosi jasna pravila i brže procedure za investitore
Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Komora pozdravlja zakonske izmjene koje, kažu, uklanjaju pravnu nesigurnost, skraćuju postupke i uvode moderni europski sustav planiranja prostora.

Iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) u petak su izvijestili da je prijedlog novog zakona o prostornom uređenju predstavljan članovima Udruženja graditeljstva HGK, koji su podržali Zakon, kojim se, kako se ističe, otklanjaju dileme i jasno odgovara na pitanja o prostornim uvjetima provedbe projekata.

Investitori dobivaju nedvosmislene odgovore umjesto prijašnje pravne nesigurnosti i prepuštenosti pojedinačnim interpretacijama i proizvoljnim ocjenama, navodi se u priopćenju HGK.

'STARI OBRAZAC' HDZ odbacio optužbe o 'otmici zemljišta': 'SDP viče drž'te lopova da skrije aferu Solari'
HDZ odbacio optužbe o 'otmici zemljišta': 'SDP viče drž'te lopova da skrije aferu Solari'

"Vlada je u Hrvatski sabor uputila novi Zakon o prostornom uređenju, koji donosi ono što je gospodarstvu nedostajalo: jasna pravila, brže procese i stabilan okvir ulaganja te uspostavlja moderni, europski sustav planiranja koji povećava konkurentnost Hrvatske i otvara prostor novim investicijama", istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović.

Dodao je da je činjenica da dosadašnje procedure nisu bile dovoljno jasne, stoga smatraju iznimno pozitivnim što novi Zakon po prvi puta obvezuje i nositelja izrade i stručnog izrađivača na cjelovito planiranje prostora sa svim propisanim sadržajima.

ODGOVORIO Bačić: Ako se negdje pokušava otimačina, onda je to u Krapinsko-zagorskoj županiji
Bačić: Ako se negdje pokušava otimačina, onda je to u Krapinsko-zagorskoj županiji

U priopćenju također navode i da se prostor više ne planira prema individualnoj volji, već prema pravilima koja štite javni interes. Javni interes se očituje, kad je gospodarski sektor u pitanju, u odgovornom i sustavnom prostornom planiranju. Takvo integralno planiranje, putem digitalne platforme, značajno skraćuje vrijeme pripreme projekata te stvara temelje za moderniji i učinkovitiji razvoj prostora.

Ocjenjuju i da taj zakon, nakon dugih godina iščekivanja, donosi odlučan iskorak prema zelenoj i digitalnoj Hrvatskoj te nakon razdoblja neujednačenih tumačenja, sporih procedura i neusklađenih prostornih planova, donosi jasna pravila, brže procese i veću pravnu sigurnost — preduvjete za snažan investicijski ciklus.

"Hrvatska postaje pouzdano i poticajno okruženje za domaće i strane investitore, stoga Hrvatska gospodarska komora daje punu podršku ovom Zakonu", zaključuje se u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi
FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa
PET GODINA OD POTRESA

FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa

Taj 22. ožujak ostao je urezan u pamćenje svim Zagrepčanima. Veliki potres napravio je štetu diljem cijelog grada i okolice, a oštećenja je pretrpjela i Zagrebačka katedrala. Premijer Plenković obišao je s nadbiskupom Draženom Kutlešom katedralu, a on je najavio i misu za blagdane.
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025