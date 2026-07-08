HGSS ima digitalnu kartu: 'Naša aplikacija je HAK za planinare'

Nakon četiri godine rada, Hrvatska gorska služba spašavanja predstavila je mobilnu aplikaciju svog projekta 'Sigurne staze'. Riječ je o interaktivnom zemljovidu Hrvatske namijenjenom planinarima, izletnicima te turistima koji žele “pješice” upoznati sve hrvatske planine i gorja.

Naime, u kartu u aplikaciji su ucrtane sve službene staze unesene u registar Hrvatskog planinarskog saveza. Ondje su zavedeni i mnogobrojni objekti, zanimljivosti, planinarski domovi, penjališta i vrhovi. No ono što je najvažnije, u njoj su i podaci o mogućim problemima te opasnostima, koje se u realnom vremenu osvježavaju, pa gotovo više nitko neće imati izgovor za moguću lošu situaciju.

- Od njezina lansiranja, krajem prošlog mjeseca, aplikaciju Sigurne staze preuzelo je više od 7000 ljudi. Planinari, kao i planinarski vodiči, prepoznali su je kao nešto što moraju imati i koristiti te su više nego zadovoljni - kaže nam Jasmina Benčić Martinjak, HGSS-ova voditeljica ovog projekta.

Foto: HGSS

Dodala je kako su je razvili uz pomoć podataka Registra planinarskih putova i obilaznica Hrvatskog planinarskog saveza, kao i onih koje je na terenu prikupio HGSS. Financiralo ju je Ministarstvo turizma i sporta, kojem je u cilju da i turisti mogu bez problema uživati u svim ljepotama Lijepe Naše. Zato ju je moguće koristiti i na engleskom jeziku.

- Kad skinete aplikaciju, traži od vas da na mobitel preuzmete kartu. Možete kreirati i spremiti svoje rute te ih pratiti na mobitelu na područjima na kojima nema signala. Ona će vam pokazivati točne koordinate gdje se nalazite, što vam može pomoći u slučaju da vam nešto bude. To onda nije potraga za vama nego izravno spašavanje - kaže Benčić Martinjak. Slaže se s usporedbom da za planinare žele postati ono što je Hrvatski autoklub za vozače. Tako su ondje glavne staze obilježene crvenom bojom, a one neslužbene, koje tek prolaze kroz sustav prijave u HPS-u, narančastom. U HGSS-u su zadovoljni i time što su planinarski vodiči uvidjeli koliko im aplikacija može olakšati te već kroz nju objavljuju izlete koje organiziraju.

Foto: HGSS

- Nama je zaista cilj da aplikacija živi i razvija se. Čim nam netko od planinara nešto dojavi s terena, mi ćemo odmah ažurirati podatke. Tako nam je nedavno planinar dojavio da su dvije staze zatvorene zbog dopreme materijala za neke radove, što su mogli odmah vidjeti drugi - kaže Benčić Martinjak i dodaje kako im je želja prevenirati probleme.

- Uvijek postoji mogućnost da netko nešto ne prijavi, no kako se aplikacija bude širila, bit će više podataka. Svima je u interesu da ljudi budu sigurni - pojašnjava.