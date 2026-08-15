HGSS na Cresu pronašao mrtvog stranog državljanina

Riječki HGSS objavio je kako su u mjestu Lubenica pronašli tijelo stranog državljanina.

- Poziv u pomoć oko potrage za nestalom osobom zaprimamo u 10:00 sati od PP Mali Lošinj. Doznajemo da se radi nestanku stranog državljanina na području Lubenica. Nakon analize informacija i profiliranja nestale osobe, na teren iz Rijeke izlazi 13 članova HGSS Stanice Rijeka kojima se pridružuju troje pripadnika riječke stanice iz interventne baze Lošinj. Stigavši na lokaciju kreće se u organizirano pretraživanje terena. U potrazi je korištena i jedna bespilotna letjelica HGSS-a - objavili su i otkrili tragičan kraj potrage.

- Nakon nekoliko sati potrage, pronađeno je beživotno tijelo nestale osobe. Akcija je završila povratkom članova u interventnu bazu Vežica te raspremanjem vozila i opreme oko 1:00. Ovim putem želimo izraziti iskreno saučešće obitelji i prijateljima - zaključili su iz riječkog HGSS-a.