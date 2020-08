'Tražeći Poljaka potrošili smo 1,2 mil. kn samo na helikopter'

TRAŽILO GA 600 LJUDI Lukasz Dariusz nestao je na Biokovu 31. srpnja. Za njim i dalje tragaju. HGSS-ovci su jučer pronašli iscrpljene majku i kćer (8), koju su na leđima spustili s planine

<p>Neviđena potraga na Biokovu traje i dalje, ali spasioci još nisu pronašli trag poljskog turista Lukasza Dariusza.</p><p>- U nastavku potrage naši su spasioci na stazi prema Svetom Iliji naišli na dvije osobe. Radilo se o stranim državljankama, majci i kćeri (8 godina), bez dovoljne količine vode i neadekvatno opremljenima – priopćili su iz HGSS-a Makarska.</p><p><strong>Pogledajte video: Biokovo je najopasnije brdo u Hrvatskoj</strong></p><h2>Helikopter je poletio 12 puta</h2><p>Budući da kći nije bila fizički spremna za nastavak putovanja, spasioci su je većim dijelom nosili na silasku s planine.</p><p>U nezapamćenoj opsežnoj potrazi do sada je sudjelovalo oko 600 ljudi, pripadnika 15-ak postaja HGSS-a iz cijele Hrvatske, uz kolege iz BiH. Koristili su helikoptere, pse i nekoliko vrsta dronova, koji su snimili tisuće fotografija.</p><h2>Nestao je 31. srpnja</h2><p>Utrošili su golema ljudska i materijalna sredstva. Nažalost, još bez rezultata. Primjerice, sat leta helikopterom stoji oko 52.000 kuna. Helikopter je poletio 12 puta, prosječno je letio dva sata, i samo za to utrošeno je više od 1,2 milijuna kuna. Potraga traje i dalje, ali smanjenim intenzitetom, a i u nedjelju je na Biokovu bilo dvadesetak tragača i spasilaca.</p><p>Nesretni Poljak nestao je 31. srpnja na Biokovu, gdje je želio otrčati planinsku rutu od 20 km. Navodno je u spuštanju s planine skrenuo s planirane rute i uputio se težom stazom prema podnožju.</p><p>Sa suprugom je razgovarao mobitelom u 12.18 sati i rekao joj je da se vraća niz strmine. Već oko 15 sati nije joj se više javljao na mobitel, nakon čega je ona nazvala 112 i potraga je uskoro počela.</p><h2>Tražilo ga je oko 600 ljudi</h2><p>Poljak je bio iskusan planinski trkač i bio je u vrhunskoj kondiciji. Bio je i dobro tehnički opremljen, imao je sat s GPS-om i mobitel, ali i nedovoljnu količinu vode, samo litru i pol.</p><p>- Ljudi misle, kad ponesu litru vode, da je to dovoljno, ali u ovim uvjetima na Biokovu to je dosta za pola sata - rekao nam je<strong> Srđan Vrsalović</strong>, pročelnik Helikopterske službe HGSS-a, koji nam je opisao i tijek dosadašnje potrage:</p><p>- Do sada je u potrazi sudjelovalo između 550 i 600 ljudi. Helikopter je letio 12 puta, korišteni su psi, laki i teški dronovi. Koristili smo apsolutno sve što imamo na raspolaganju, obradile su se tisuće fotografija koje su snimili dronovi, u pretrazi su se koristile alpinističke tehnike, ljudi su se spuštali niz litice, pretraživali jame i škrape. Sudjelovali su članovi iz 15-ak stanica HGSS-a, ljudi su se izmjenjivali, zamislite kako je biti na stijeni na 35 stupnjeva na Biokovu nekoliko sati. Ovaj posao ne može se raditi za plaću, samo srcem - rekao je <strong>Vrsalović</strong>.</p><p>Unatoč svim naporima rezultata nema.</p><p>- Potraga je u fazi da tražimo ciljano, provjeravamo dojave, tražimo odbljeske, mirise. Mi ovakve situacije ne puštamo bez obzira na to koliko vremena prođe, jer ako je i došlo do najgoreg, i mrtav čovjek zaslužuje poštovanje.</p>