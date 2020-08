Hillary Clinton poručila Bidenu: Ne priznaj poraz u izbornoj noći

<p><strong>Hillary Clinton</strong> savjetovala je demokratskom predsjedničkom kandidatu <strong>Joeu Bidenu</strong> da ni u kojem slučaju ne prizna poraz u izbornoj noći jer smatra da bi se objava konačnih rezultata mogla oduljiti zbog glasanja poštom. </p><p>Demokratkinju Hillary Clinton je na predsjedničkim izborima 2016. porazio <strong>Donald Trump</strong>, republikanac koji uoči ovogodišnjih izbora zaostaje u nacionalnim anketama za Bidenom. </p><p>Clinton je priznala poraz u izbornoj noći 2016, ali kaže da bi pobjednik ovogodišnjih izbora mogao biti poznat nešto kasnije u studenom zbog glasanja poštom u pandemiji koronavirusa. </p><p>Kaže da bi rezultati u izbornoj noći mogli ukazivati na malu prednost Trumpa. U tom slučaju "Biden ne bi trebao popustiti ni pod kojim okolnostima jer mislim da će se to razvući", rekla je Clinton. </p><p>Bivša američka državna tajnica rekla je to u intervjuu za emisiju "The Circus" televizijske mreže Showtime, čiji je isječak objavljen u utorak.</p><p>Bidenov glasnogovornik kampanje odbio je to komentirati.</p><p>Očekuje se da će polovica američkih birača glasati poštom ove godine, što je više nego dvostruko više nego 2016., a nemaju sve savezne države i lokalni dužnosnici jednake kapacitete za prebrojavanje glasova poštom. </p><p>Također neke države poput Ohija i Sjeverne Karoline dopuštaju prebrojavanje glasačkih listića koji pristignu i nekoliko dana nakon zatvaranja birališta.</p><p>"Vjerujem da će (Biden) pobijediti ako ne posustanemo i ako budemo usredotočeni i neumoljivi kao druga strana", rekla je Clinton.</p><p>Trump je bez ikakvih dokaza kritizirao glasanje poštom kao prijevaru, iako je zatražio vlastiti listić za slanje poštom na ovogodišnjim izborima.</p><p>Američki predsjednik, koji će u četvrtak službeno prihvatiti stranačku nominaciju, također smatra da bi glasanje poštom moglo usporiti prebrojavanje glasova.</p>