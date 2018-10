Hipnotizer koji je liječio Hitlera od njega napravio monstruma?

Adolf Hitler se pretvorio u masovnog ubojicu i diktatora zbog pokušaja hipnotizera dr. Edmunda Forstera da ga izliječi od posljednica Prvog svjetskog rata, piše u novoj knjizi Davida Lewisa 'Triumf volje?: Kako su dvojica muškaraca hipnotizirala Hitlera i promijenila svijet' (Triumph of the Will?: How Two Men Hypnotised Hitler and Changed the World).

U djelu se pretpostavlja da je njemački liječnik dr. Edmund Forster liječio Hitlera od 'histeričnog sljepila' 1918. godine, pozivajući se na njegovu 'želju da bude Bog'. Njegov 'tretman' hipnozom je, navodno, inspirirao Hitlera da počne vjerovati kako je njegova misija predvoditi Njemačku do veličanstvenosti, što je poslije pokrenulo događaje koji su vodili do porasta njegove moći i završili hororom Holokausta i Drugog svjetskog rata.

Hitler je u svojoj knjizi 'Mein Kampf' napisao da je bio napadnut bojnim plinom u Belgiji tijekom Prvog svjetskog rata. Tvrdio je kako su ih u kolovozu 1918., južno do Ypresa, Britanci napali 'nepoznatim žutim plinom'. Hitler je nakon toga završio u bolnici. Liječnici su vjerovali da njegovo sljepilo nije uzrokovano ozljedom oka, nego da se radi 'histeričnom sljepilu'.

Dr. Forster mu je navodno tada rekao: 'S tvojim simptomima, obični smrtnik bi doživotno bio slijep. Ali za osobu s izuzetnom snagom volje i spiritualnom energijom, nema ograničenja. Jasno ti je da su Njemačkoj sada potrebni ljudi koji imaju energiju i vjeru u sebe'.

U knjizi se tvrdi kako je Hitlerova vizija obnovljena kao rezultat 'tretmana' i da ga je susret sa hipnotizerom odveo na put diktature.

Dr. Forster je počinio samoubojstvo kada je Hitler došao na vlast 1933., navodno kako bi zaštitio svoju obitelj i obrisao svaki trag o njihovom susretu.

