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LOKALNI IZBORI

Hitler Mussolini pobijedio je na lokalnim izborima u Peruu

Piše Iva Tomas,
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Hitler Mussolini pobijedio je na lokalnim izborima u Peruu
Foto: Votoinformado
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Ovo nije prvi put da je osoba imena Hitler osvojila birače u Peruu. Hitler Alba, kandidat stranke desnog centra We Are Peru, bio je gradonačelnik drugog malog andskog mjesta, Yungara, od 2011. do 2014. godine

Peruanac imena Hitler Mussolini izabran je za gradonačelnika malog okruga u Andama nakon što je na lokalnim izborima tijesno pobijedio kao kandidat ljevičarske stranke. Hitler Mussolini Simeón Flores (45) pobijedio je u utrci za gradonačelnika Queropalce, okruga u pokrajini Lauricocha, u regiji Huánuco. Kandidirao se na listi stranke lijevog centra Ahora Nación, piše Euronews.

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Dobio je 229 glasova, odnosno 34,5 posto od ukupno 663 važeća glasa u Queropalci. Njegov najbliži protukandidat, Gaspar Benilde Osorio Zambrano iz stranke Popular Renewal Peru, osvojio je 204 glasa, odnosno 30,8 posto. Prema službenim podacima iz 2024. godine, okrug ima nešto više od 730 stanovnika. Simeón Flores također vodi investicijsku grupu Simeon Sac u mjestu Pillco Marca, u istoj regiji.

Glasovanje je održano u sklopu regionalnih i lokalnih izbora diljem Perua, nakon pobjede desno orijentirane političarke Keiko Sofíje Fujimori na predsjedničkim izborima u toj zemlji. Ovo nije prvi put da je osoba imena Hitler osvojila povjerenje birača u toj južnoameričkoj zemlji. Hitler Alba, kandidat stranke desnog centra We Are Peru, bio je gradonačelnik drugog malog andskog mjesta, Yungara, od 2011. do 2014. godine.

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Godine 2018. suočio se s Lenninom Vladimirom Rodriguezom Valverdeom, koji je pokušao osporiti valjanost njegove kandidature. Alba je pobijedio ostale kandidate osvojivši 47,7 posto glasova. Alba, koji se prozvao 'dobrim Hitlerom', vodio je kampanju pod sloganima 'Hitler se vraća' i 'Hitler s narodom'. ada je izjavio da njegov otac, kada mu je dao ime, nije znao za nasljeđe nacističkog njemačkog diktatora Adolfa Hitlera.

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