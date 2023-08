'Hitna do nas zbog poplavljenog kanala može samo preko Lučkog i obilaznice, trebat će im sati...'

Ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je u petak da je u 21 sat aktiviran oteretni kanal Sava - Odra radi snižavanja vodostaja rijeke Save. Zbog aktivacije oteretnog kanala Sava - Odra zatvorene su sve ceste koje prelaze preko njega zbog čega su pojedina naselja u sastavu zagrebačke gradske četvrti Brezovica ostali odsječena od Grada Zagreba.

Jedini put do grada im je preko obilaznice i čvora Lučko ili skroz preko grada Velike Gorice. A kako je u jeku turistička sezona, na obilaznici, a posebice u Lučkom nastaju kilometarske kolone zbog čega mještani odsječenih naselja strahuju.

- Jasno nam je da se kanal mora koristiti i dobro da ga imamo jer bi poplavio grad. Ali cjelokupna organizacija nije dobra. Posebice nas mještana "preko kanala". Ne daj Bože crnog scenarija pa nam bude potrebna Hitna pomoć koja bi sad morala ići preko alternativnih puteva. Pa koliko bi im samo trebalo da stignu do naših naselja, isto tako i policiji - jadaju nam se očajni mještani.

- Također je problematično ako bismo trebali s djecom u bolnicu. Moramo se probijati kroz gužvu na obilaznici. Pa to može trajati i satima! - nastavljaju govoriti mještani te ističu pozitivan primjer.

- Vatrogasci su se dobro organizirali pa u slučaju potrebe za intervencijom, reagirat će lokalni DVD-ovci. Organizirali su dežurstva i ljude. No ni hitna ni policija nisu to napravili. Uz to, smatramo kako bi policija trebala u ovoj krizi regulirati prometovanje na Lučkom gdje su tjednima velike gužve. Ne daj Bože da se nešto dogodi, tko će onda odgovarati? - pitaju se mještani Brezovice.

Kako neslužbeno saznajemo, pražnjenje kanala će trajati nekoliko dana, a do tada će cestovni prijelazi preko kanala biti zatvoreni.