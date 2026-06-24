Hitna ima sve više intervencija zbog vrućina: 'Ne čekajte da ožednite, pijte vodu cijeli dan'

Zdravstveni djelatnici upozoravaju građane da budu posebno oprezni te da se pridržavaju preporuka kako bi izbjegli zdravstvene tegobe. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić istaknula je kako su najugroženije starije osobe i kronični bolesnici, osobito zbog visokih temperatura koje ne popuštaju ni tijekom noći, prenosi Dnevnik.hr.

Najvažnije je odgovorno se ponašati. To znači izbjegavati boravak vani u najtoplijim dijelu dana od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, dakle ne čekati da organizam ožedni nego piti tekućinu tijekom dana, i naravno boravak u rashlađenim prostorima. Problem nisu samo visoke temperature danju nego i noću pa se organizam ne uspije odmoriti i vrlo često se pacijenti zovu zbog nesanica i bude se umorni i iscrpljeni. što je osobito izraženo kod starijih osoba - rekla je Čemerikić.

Dodala je kako visoke temperature dodatno opterećuju organizam jer tijelo pokušava sniziti temperaturu znojenjem, pri čemu gubi tekućinu i elektrolite.

Jednako tako tijelo se pokušava ohladiti znojenjem pa gubi tekućinu elektrolite zbog čega srce počinje brzo raditi da nadoknadi i da normalizira cirkulaciju što zdravi ljudi ne primijete, ali stariji i kronični osobito osjete. Sa klima uređajima radimo veliku razliku unutra van, a to nije dobro. Razlika mora biti svega nekoliko stupnjeva, a ne drastične koje ugrožavaju kardiovaskularni sustav svakog organizma - zaključila je.

Meteorolozi i za naredne dane najavljuju nastavak toplinskog vala, zbog čega liječnici apeliraju na građane da izbjegavaju nepotrebno izlaganje suncu, redovito se hidriraju i borave u rashlađenim prostorima.