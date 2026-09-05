Hitna intervenirala šest puta. Policija o prosvjedu: Sve je prošlo u najboljem redu

Hitna pomoć je tijekom velikog subotnjeg prosvjeda ''Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'', na punom Trgu bana Jelačića, imala šest intervencija, a zagrebačka policija niti jednu, uz ocjenu da je ''sve prošlo u najboljem redu''.

Pokretanje videa... VIDEO Zagrebački glavni trg prepun je ljudi! Tisuće stigle na prosvjed za Liku | Video: 24sata Video

Ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba Tatjana Pandak za Hinu je kazala da su ekipe zagrebačke hitne pomoći tijekom prosvjeda imale šest intervencija te da su dvije osobe završile u bolnici - jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da tijekom prosvjeda nisu imali niti jednu intervenciju, a na pitanje o procjeni broja ljudi koji su bili na prosvjedu na Trgu bana Josipa Jelačića odgovorili su da tu procjenu mogu dati organizatori skupa.

Središnji zagrebački trg i okolne ulice ispunili su na nekoliko sati u subotu građani Zagreba, brojni pristigli autobusima iz Like, Dalmacije, Banovine i drugih krajeva na prosvjedu ''Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'' u organizaciji GI "Gospić je naš dom".

Gradski promet Trgom bana Jelačića zbog toga je bio prekinut i odvijao se obilazno.