Hitna jurila na Vir zbog poziva u pomoć, a onda otkrili da ih je nasamarila kolegica liječnica

Zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo lažne uzbune, protiv 36-godišnje žene Državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava, izvijestila je u četvrtak zadarska policija.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 36-godišnju ženu se sumnjiči da je 10. siječnja 2025. godine putem mobitela pozvala prijemno-dojavni centar Hitne medicinske pomoći Zadarske županije na broj 194 te lažno iskazala potrebu za izlaskom i pružanjem hitne medicinske pomoći na području otoka Vira.

Riječ je o slučaju kada su djelatnici Hitne u Ninu upozorili kolege da im smeta glazba iz stana koji se nalazi iznad njihovih prostorija, a u njima su liječnici napravili proslavu nekog događaja. Nakon te intervencije medicinski tehničari dobili su poziv u pomoć.

Poziv je bio lažan, jedan sat na Viru su tražili unesrećenu osobu, a onda su doznali da iza poziva stoji jedna od njihovih kolegica, liječnica koja je bila na proslavi.