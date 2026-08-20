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LAŽNA UZBUNA!

Hitna jurila na Vir zbog poziva u pomoć, a onda otkrili da ih je nasamarila kolegica liječnica

Piše HINA,
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Hitna jurila na Vir zbog poziva u pomoć, a onda otkrili da ih je nasamarila kolegica liječnica
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Poziv je bio lažan, jedan sat na Viru su tražili unesrećenu osobu, a onda su doznali da iza poziva stoji jedna od njihovih kolegica...

Zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo lažne uzbune, protiv 36-godišnje žene Državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava, izvijestila je u četvrtak zadarska policija.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 36-godišnju ženu se sumnjiči da je 10. siječnja 2025. godine putem mobitela pozvala prijemno-dojavni centar Hitne medicinske pomoći Zadarske županije na broj 194 te lažno iskazala potrebu za izlaskom i pružanjem hitne medicinske pomoći na području otoka Vira.

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Riječ je o slučaju kada su djelatnici Hitne u Ninu upozorili kolege da im smeta glazba iz stana koji se nalazi iznad njihovih prostorija, a u njima su liječnici napravili proslavu nekog događaja. Nakon te intervencije medicinski tehničari dobili su poziv u pomoć.

Poziv je bio lažan, jedan sat na Viru su tražili unesrećenu osobu, a onda su doznali da iza poziva stoji jedna od njihovih kolegica, liječnica koja je bila na proslavi.

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